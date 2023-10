Analüütiku hinnangul tööstustoodang kiiresti ei taastu

Statistikaameti andmeil oli tööstustoodang augustis 12 protsenti väiksem kui aasta tagasi. Ka aasta esimese kaheksa kuu kokkuvõttes on langus sama suur. See muutus on arvestatud püsivhindades ehk siin ei kajastu hinnatõusu mõju.

Euroopa Liidu riikide võrdluses on Eesti tööstustoodangu kukkumine olnud kõige suurem. Mahtusid vaadates on Eesti tööstus liikunud viis aastat tagasi.

Kolmandiku töötleva tööstuse langusest on andnud puidutööstus, sest Skandinaavia nõudlus on järsult kukkunud.

Swedbanki ökonomist Tõnu Mertsina ei usu kiiret taastumist. "Isegi kui järgmisel aastal me räägime Põhjamaade või euroala majanduse võimalikust taastumisest, siis see saab olema suhteliselt nõrk ja aeglane," ütles Mertsina.

"See, et karmistav rahapoliitika alles hakkab suuremat mõju avaldama, võib majandusele suuremaid riske tekitada. Selle koha pealt on riskid, et järgmise aasta majanduse pilt tuleb halvem kui prognoositud, täiesti olemas," lisas ta.