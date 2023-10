WSJ: McCarthy-vastane mäss tõi vabariiklaste parteis esile pikaaegse tüli

The Wall Street Journal kirjutab, et mäss vabariiklaste partei pealiini vastu algas juba ligi 13 aastat tagasi ning see kulmineerus teisipäeval, kui Kevin McCarthy kaotas konservatiivsete vabariiklaste tõttu oma spiikri ametikoha.

Vabariiklaste parteis algasid suured erimeelused juba 2010. aastal. Siis kerkis USA sisepoliitikas esile uus jõud, mida kutsuti tee parteiks (ingl. k. -Tea Party). See nimi viitab kuulsale Bostoni teejoomisele 1773. aastal, mil kolonistid protesteerisid Briti valitsuse kursi üle, ennekõike kolooniate maksustamise üle.

Tegemist oli populistliku liikumisega, mis proovis enda poole meelitada valitsuse ja riigi kursiga sügavalt rahulolematuid ameeriklasi. 2010. aastal alanud "mäss" andis vabariiklastele esindajatekojas enamuse. Hiljem kasutas sama rahulolematust ära Donald Trump, kes võitis 2016. aasta presidendivalimised.

Konservatiivsed saadikud üritasid eelmisel kümnendil järjepidevalt partei pealiini survestada. 2015. aastal teatas toonane vabariiklasest spiiker John Boehner, et astub ametist tagasi. Ta tegi seda just konservatiivsete saadikute surve tõttu, kes polnud rahul, et vabariiklased jõudsid Obama administratsiooniga kokkuleppele.

2018. aastal teatas toonane vabariiklasest spiiker Paul Ryan, et ei kandideeri uuesti tagasi spiikriks. Tema keskseks teemaks olid maksukärped ja temast ei saanud Trumpi innukat poolehoidjat. Ryani otsus vallandas parteis võimuvõitluse ja vabariiklased kaotasid järgmised vahevalimised.

Teisipäeval kaotas McCarthy oma spiikri ametikoha. Talle sai saatuslikuks just käremeelsete konservatiivide pahameel, kes polnud rahul parteikaaslasest spiikri tegevusega. The Wall Street Journali hinnangul polegi enam nüüd selge, kas keegi suudab vabariiklasi esindajatekojas üldse juhtida.

Konservatiivsed vabariiklastest saadikud polnud eelkõige rahul McCarthy otsusega vastu võtta USA valitsust rahastav ajutine meede demokraatide häältega. McCarthy-vastast mässu juhtinud Matt Gaetz väitis, et selline tehing jätkas vana traditsiooni, kus poliitikud hääletavad korraga mitme meetme üle ja ei aruta üksikuid programme. Ta leidis, et partei juhid üritavad nii oma võimu kindlustada ja sõidavad üle rahva huvidest, vahendas The Wall Street Journal.

McCarthy samas kritiseeris teisipäeval teravalt tema vastu mässu alustanud vabariiklasi. "Nad ei saa öelda, et nad on konservatiivsed, nad on tegelikult vihased ja toetavad kaost. Nad pole konservatiivid ja neil pole õigust sellele tiitlile," ütles McCarthy.