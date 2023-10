Diktaatori hobi tõttu kodudest ilma jäänud hispaanlased nõuavad vara tagasi

Rühm Hispaania perekondi ütles, et tuhanded inimesed viidi oma kodudest sunniviisiliselt minema, et diktaator saaks oma hobiga tegeleda. Inimesed nõuavad nüüd oma vara tagasi ja kahju hüvitamist. Aastatel 1951-1979 pidi umbes viis tuhat inimest Sierra de Segura piirkonnast lahkuma.

"See oli Franco režiimi poolt toime pandud kuritegu, meid aeti kodudest välja, et Franco saaks jahti pidada," ütles rühma esindaja Antonio Ojeda.

1959. aastal sai seal piirkonnas valmis ka jahimõis, mis ehitati spetsiaalselt diktaatori jaoks. Kohalik pärimus väidab, et Franco tappis seal piirkonnas Hispaania suurima hirve. 58-aastane Maria Jose Asensio ütles, et nägi omal ajal, kuidas režiimi ametnikud ajasid inimesi nende kodudest minema.

Francol juhtus 1961. aastal jahi käigus ka õnnetus. Ta viidi haiglasse ning ta kasutas seal valenime. Kui arst ütles, et ta näeb välja nagu diktaator, siis Franco ütles, et inimesed on seda talle ennegi öelnud, vahendas The Times.

Franco valitses Hispaaniat pärast 1936.-1939. aasta kodusõda kuni surmani 1975. aastal.