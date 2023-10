Slovakkia president Čaputová blokeeris viimase abipaketi Ukrainale

Oluline neljapäeval, 4. oktoobril, kell 11.55:

- Biden: kaos esindajatekojas võib ohustada Ukraina abistamist

- Ukraina hävitas pooleteise kuuga rohkem Vene suurtükke kui on Soomel kokku

- Slovakkia president Zuzana Čaputová blokeeris viimase abipaketi Ukrainale

- Bild: Scholz ei luba lähiajal tarnida Ukrainale Tauruse rakette

- Satelliitfotod: Venemaa viis osa oma Musta mere laevastikust Sevastopolist Novorossiiski sadamasse

- USA annab Ukrainale üle tuhanded Iraanilt konfiskeeritud relvad

- Briti luure: Venemaa tahab mineerida Ukraina sadamaid

Biden: kaos esindajatekojas võib ohustada Ukraina abistamist

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et ta oli mures esindajatekojas toimuvate arengute üle. Biden kutsus vabariiklasi üles omavahelise jagelemise lõpetama ning toetama "kriitilise tähtsusega" Ukraina abipaketti. Biden samuti lubas, et ta peab varsti kõnet Ukraina abistamise vajadusest.

Kongressi esindajatekoda umbusaldas konservatiivsete vabariiklaste eestvedamisel mõõdukamast vabariiklasest spiiker McCarthyt ning järgmise spiikri valimine toimub alles 11. oktoobril. Võimuvaakuum tähendab aga seda, et ka hääletus järgmise Ukraina abistamise paketi üle venib teadmata ajaks.

Slovakkia president Zuzana Čaputová blokeeris viimase abipaketi Ukrainale

Slovakkia kaitseministeerium kaalus Ukrainale veel ühe relvaabi paketi saatmise, kuid Slovakkia president Zuzana Čaputová ütles, et relvaabi siiski ei saadeta, kirjutab Dennik N.

Uue abipaketi saatmine oleks teoreetiliselt võimalik, kuni peaministri ametit veel uue valitsuse moodustamiseni täidab tehnokraatlik peaminister Ľudovít Ódor. Siiski ütles Čaputová, et abi ei saadeta, sest tuleb austada Slovakkia valimiste võitja soovi. Laupäeval toimunud valimised võitnud venemeelne poliitik Robert Fico on Ukraina abistamise vastu, ning Fico kui valimiste võitja seisukoha ignoreerimine tekitaks Čaputová sõnul "kurvastava pretsedendi".

Slovakkia on seniste läänemeelsete valitsuse eestvedamisel saatnud Ukrainale suurtükke, tanke, palju laskemoona ja isegi lennukeid, kuid Fico valimisvõidu järel võib Slovakkia relvaabi Ukrainale lõppeda.

Ukraina hävitas pooleteise kuuga rohkem Vene suurtükke kui on Soomel kokku

Ukraina andmete järgi hävitasid riigi relvajõud 1460 venelaste suurtükki ajavahemikus 15. augustist 4. oktoobrini. Võrdluseks toob Yle, et Soomel, mida peetakse suure suurtükiväega riigiks, on ainult 1500 suurtükki.

Soome kolonelleitnant Terho Mustoneni sõnul on Ukrainal õnnestunud suurtükisõda Venemaa vastu, kuigi ta möönab, et Ukraina esitatud numbrite täpsust mõjutab sõjaudu.

"Lõppude lõpuks on olukord radikaalselt muutunud võrreldes sellega, kus me olime aasta tagasi. Venemaale tekitatud kaotused kinnitavad, et jõudude vahekord suurtükivõitluses on nihkumas Ukraina poolele," ütles Mustonen.

Mustonen on juhtinud tähelepanu ka sellele, et Venemaa massiivsetest suurtükilöökidest pole viimasel ajal kuulda olnud.

Bild: Scholz ei luba lähiajal tarnida Ukrainale Tauruse rakette

Kuigi Saksamaa pole veel ametlikku vastust Ukrainale andnud Tauruse rakettide tarnimise osas, vihjavad Saksa ametnikud anonüümselt antud kommentaarides, et rakette lähiajal ei anta. Ka tulevikus peetakse rakettide tarnimist vähetõenäoliseks, vahendab Bild.

Saksa kantsler Olaf Scholz on väidetavalt mures selle üle, et Ukraina võiks kasutada Tauruse rakette Kertši väina silla ründamiseks. Kertši sild on Vene okupatsioonivõimude ebaseaduslikult rajatud ehitis, mille kaudu jõuab lõviosa Venemaa sõjavarustusest Krimmi ja lõunarindele Ukraina Zaporižžja oblastis.

Samas on Saksa võimud andnud Ukraina valitsusele mõista, et jätkatakse Ukraina õhutõrjevõimekuse toetamisega, näiteks on kaalumisel täiendavate õhutõrjerakettide saatmine Patrioti õhutõrjesüsteemide tarbeks.

Satelliitfotod: Venemaa viis osa oma Musta mere laevastikust Sevastopolist Novorossiiski sadamasse

1. oktoobril tehtud satelliitfotodest selgub, et Venemaa viis 14 Musta mere laevastiku sõjalaeva Sevastopolist Novorossiiskisse üle.

Analüütikute sõnul on Sevastopoli sadamast välja viidud laevade seas fregatid "Admiral Essen" ja "Admiral Makarov" ning kolm allveelaeva.

USA annab Ukrainale üle tuhanded Iraanilt konfiskeeritud relvad

Ukraina tunneb paljude relvaliikide ja laskemoona puudust, seega uudis peaks rõõmustama Kiievit. Samas pole teada, mis juriidilisi aluseid kasutab USA relvade üleandmiseks. ÜRO reeglite järgi peab konfiskeeritud relvi kas hävitama või ladustama, vahendab The Guardian.

Briti luure: Venemaa tahab mineerida Ukraina sadamaid

Briti valitsus süüdistas Venemaad plaanis tõkestada Ukraina viljaeksporti mineerides Ukraina sadamate lähistel olevaid merealasid. Briti luureandmete järgi kardab Venemaa otseselt tsiviillaevu rakettidega rünnata, ning püüab hävitada tankereid varjatult.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 450 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 280 470 (võrdlus eelmise päevaga +580);

- tankid 4757 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 9052 (+26);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6643 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 804 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 540 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5121 (+8);

- tiibraketid 1530 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8980 (+18);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 948 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.