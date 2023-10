Sõja 589. päev: Scholz ei luba lähiajal Ukrainale Tauruse rakette tarnida

Saksa meedia väitel ei luba Scholz lähiajal tarnida Ukrainale Tauruse rakette. Biden kutsus vabariiklasi üles Ukraina abipaketti menetlema asuda. Venemaa viis osa Musta mere laevastikust okupeeritud Sevastopolist Novorossiiski sadamasse. Britid hoiatavad, et Venemaa soovib mineerida ligipääsu Ukraina sadamatele.

Oluline neljapäeval, 4. oktoobril, kell 5.53:

Biden: kaos esindajatekojas võib ohustada Ukraina abistamist

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et ta oli mures esindajatekojas toimuvate arengute üle. Biden kutsus vabariiklasi üles omavahelise jagelemise lõpetama ning toetama "kriitilise tähtsusega" Ukraina abipaketti. Biden samuti lubas, et ta peab varsti kõnet Ukraina abistamise vajadusest.

Kongressi esindajatekoda umbusaldas konservatiivsete vabariiklaste eestvedamisel mõõdukamast vabariiklasest spiiker McCarthyt ning järgmise spiikri valimine toimub alles 11. oktoobril. Võimuvaakuum tähendab aga seda, et ka hääletus järgmise Ukraina abistamise paketi üle venib teadmata ajaks.

Bild: Scholz ei luba lähiajal tarnida Ukrainale Tauruse rakette

Kuigi Saksamaa pole veel ametlikku vastust Ukrainale andnud Tauruse rakettide tarnimise osas, vihjavad Saksa ametnikud anonüümselt antud kommentaarides, et rakette lähiajal ei anta. Ka tulevikus peetakse rakettide tarnimist vähetõenäoliseks, vahendab Bild.

Saksa kantsler Olaf Scholz on väidetavalt mures selle üle, et Ukraina võiks kasutada Tauruse rakette Kertši väina silla ründamiseks. Kertši sild on Vene okupatsioonivõimude ebaseaduslikult rajatud ehitis, mille kaudu jõuab lõviosa Venemaa sõjavarustusest Krimmi ja lõunarindele Ukraina Zaporižžja oblastis.

Samas on Saksa võimud andnud Ukraina valitsusele mõista, et jätkatakse Ukraina õhutõrjevõimekuse toetamisega, näiteks on kaalumisel täiendavate õhutõrjerakettide saatmine Patrioti õhutõrjesüsteemide tarbeks.

Satelliitfotod: Venemaa viis osa oma Musta mere laevastikust Sevastopolist Novorossiiski sadamasse

1. oktoobril tehtud satelliitfotodest selgub, et Venemaa viis 14 Musta mere laevastiku sõjalaeva Sevastopolist Novorossiiskisse üle.

Analüütikute sõnul on Sevastopoli sadamast välja viidud laevade seas fregatid "Admiral Essen" ja "Admiral Makarov" ning kolm allveelaeva.

USA annab Ukrainale üle tuhanded Iraanilt konfiskeeritud relvad

Ukraina tunneb paljude relvaliikide ja laskemoona puudust, seega uudis peaks rõõmustama Kiievit. Samas pole teada, mis juriidilisi aluseid kasutab USA relvade üleandmiseks. ÜRO reeglite järgi peab konfiskeeritud relvi kas hävitama või ladustama, vahendab The Guardian.

Briti luure: Venemaa tahab mineerida Ukraina sadamaid

Briti valitsus süüdistas Venemaad plaanis tõkestada Ukraina viljaeksporti mineerides Ukraina sadamate lähistel olevaid merealasid. Briti luureandmete järgi kardab Venemaa otseselt tsiviillaevu rakettidega rünnata, ning püüab hävitada tankereid varjatult.