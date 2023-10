Põhja-Korea võib ehitada tuumareaktori kasutatud kütusest tuumarelva

Lõuna-Korea ja USA luureandmete järgi peatati Yongbyoni tuumareaktoris elektri tootmine septembri lõpus.

Reaktori töö peatamine võimaldab pääseda ligi kasutatud tuumakütusele, millest on võimalik kätte saada tuumarelvade valmistamiseks vajalikku plutooniumi. Youngbyoni tuumareaktor ongi Põhja-Korea peamiseks plutooniumi allikaks.

USA ja Lõuna-Korea valitsused usuvadki, et reaktori töö peatati just plutooniumi eraldamise eesmärgil ning on võimalik, et Põhja-Korea plaanib korraldada tuumakatsetust, vahendab ajaleht Donga Ilbo.

Põhja-Korea on ka varem peatanud ning uuesti käivitanud oma ainsa reaktori sellest avalikkust teavitamata.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un lubas eelmisel aastal suurendada tuumalõhkepeade tootmist, kutsudes üles riigi tuumaarsenali "eksponentsiaalsele kasvule". Põhja-Korea võimud on samuti hiljuti võtnud vastu uue seaduse, mis lubab riigil tuumarelvi esimesena kasutada.

Aprillis teatas Pyongyang esmakordsest edukast mandritevahelise ballistilise raketi (ICBM) katsetusest.

Põhja-Korea täpne tuumarelvade arv on teadmata. Sõltumatute ekspertide hinnangul võib riigil olla kuni 70 kilogrammi plutooniumi, mis oleks piisav 20 tuumarelva valmistamiseks.

Põhja-Korea on seni viinud läbi kuus maa-alust tuumakatsetust ning eelmisest aastast alates on Lõuna-Korea luure mures, et varsti võib toimuda veel üks tuumakatsetus Põhja-Korea tuumarelvaprogrammi osana.