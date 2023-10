Tšiilis võib ka teine põhiseaduse muutmise katse läbi kukkuda

Tšiili valijatel tuleb varsti hääletada juba teisel põhiseaduse muutmise rahvahääletusel kahe aasta jooksul. Küsitlused näitavad, et teist korda järjest kavatsevad valijad muudatuspaketi tagasi lükata.

Tšiili põhiseaduslik nõukogu, mille ülesannete hulka kuulub uue põhiseaduse kirjutamine, avalikustas selle projekti. Kriitikute sõnul on uus kavand liiga paremale kaldu, mis võib viia detsembrikuisel rahvahääletusel selle tagasilükkamiseni.

Näiteks sisaldab pakutav uus põhiseadus piiranguid streikimise õigusele, nõuet välja saata illegaalseid immigrante, loote õigust elule ning isegi kinnisvaramakse langetavat paragrahvi. Kardetakse, et uue põhiseaduse alusel võidakse üldse abordid keelustada.

Ainult 24 protsenti Tšiili valijaid ütleb, et nemad toetavad uut põhiseadust, ning 54 protsenti kavatseb hääletada selle vastu, selgus pühapäeval avaldatud küsitlusfirma Cadem arvamusuuringust.

Ka eelmine uus põhiseadus oli rahvahääletusel tagasi lükatud

Tšiilis alustati põhiseaduse muutmise protsessi 2019. aastal pärast vaesuse ja ebavõrdsuse vastaste ulatuslike protestide puhkemist. Praegune riigi põhiseadus on pärit 1980. aastast ning seda võeti vastu diktaator Augusto Pinocheti valitsemise ajal. Kuigi põhiseadust on pärast Tšiili üleminekut demokraatiale mõnevõrra muudetud, oli selle asendamine uue põhiseadusega meeleavaldajate üks peamisi nõudmisi.

Esimene katse põhiseadust uuega asendada kukkus läbi aasta tagasi toimunud rahvahääletusel, kui uue põhiseaduse teksti vastu hääletas 62 protsenti valijatest. Põhjuseks peetakse seda, et uut põhiseadust kirjutanud Põhiseaduslik Konventsioon koostas liiga vasakpoolset põhiseadust.

Pärast esimese põhiseaduse muutmise katse tagasilükkamist korraldati Põhiseaduse Nõukogu valimised, mille võitsid ülekaalukalt paremäärmuslik erakond Vabariiklased ning konservatiivne valimisliit Chile Vamos.

Konservatiivid kordavad vasakpoolsete vigu

"Tulemus on täpselt sama: eelmise aasta põhiseadus oli vasakpoolsete soovinimekiri ning uus põhiseadus on parempoolsete soovinimekiri," ütles politoloog Danilo Herrera Financial Timesile.

Herrera lisas, et isegi kõige põhilisemad peatükid olid kirjutatud ilma vasakpoolsete nõukoguliikmete osaluseta.

Ka osa parempoolseid poliitikuid tunnistab, et põhiseaduse kirjutamine läks liiga ideoloogiliseks. Nii ütles Chile Vamos valimisliidu koosseisu kuuluva paremtsentristliku erakonna Evópoli juht Hernán Larraín, et mõned küsimused, teiste seas kinnisvaraksude langetamise paragrahv, on asjad, mida peaks arutama parlamendis, mitte kirjutama otse põhiseadusse.

"Me usume, et mõõdukamal tekstil oleks paremad õnnestumise väljavaated detsembris," ütles Larraín.

Tšiili suurimate erakondade juhid juba palusid Põhiseaduse Nõukogu liikmeid põhiseaduse teksti üle vaadata. Muudatuste tegemiseks on nõukogul aega kuni novembri lõpuni.

Siiski ennustab politoloog Herrera, et tõenäoliselt toetavad põhiseaduse uut projekti parempoolsed erakonnad ja selle vastu kutsuvad üles hääletama vasakpoolsed.

Kui aga hääletavad valijad põhiseaduse projekti detsembrikuisel hääletusel maha, siis jääb Tšiilis kehtima Pinocheti-aegne põhiseadus, sest Tšiili president Gabriel Boric ütles, et ta ei kavatse alustada uue põhiseaduse kirjutamise kolmandat protsessi.