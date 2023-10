Saksamaal muutuvad aina populaarsemaks moodulmajad

Moodulmajade ehitamine muutub Saksamaal aina populaarsemaks. Kuigi praegu tegeleb moodulmajade projektidega ainult viis protsenti Saksa kinnisvaraarendajatest, ennustatakse, et lähiaastatel tõuseb moodulmajade osakaal 10 protsendini kõikidest uutest kortermajadest.

Aina rohkem arendajaid eelistab moodulmaju, sest nende ehitamise maksumus on võrreldes tavaliste majadega väiksem. Samuti käib moodulmaja karbi püsti saamine kõigest mõne nädalaga, sest kõik majaosad on toodetud tehases.

"Oleme tavalises ehitusmaksumuse vahemikus, kus ruutmeetri hind on 3200 kuni 3400 eurot. Meie ettevõttel on aga eelis, sest meie ehitushinnad ruutmeetri kohta on 300 kuni 400 euro võrra madalamad tänu moodultehnoloogiale," ütles ehitusettevõtte Futurhouse Holding Thomas Sapper Tagesschaule.

Ka Saksa valitsus näeb moodulmaju riigi elamispinna puuduse lahendusena. Eduard Pesteli süsteemide uurimise instituudi arvutuste järgi vajab riik 700 000 uut korterit aastaks 2025. Olaf Scholzi valitsus püstitas eesmärgiks rajada 400 000 uut korterit iga aasta. Eesmärgi saavutamiseks loodetakse moodulmajade ehitamise mahtude kasvule.

Samas on moodulmajadel ka väike maineprobleem: moodulitest ehitatud majade mainimisel meenuvad mõnedele sakslastele Ida-Saksamaa-aegsed paneelmajad.

Siiski ütleb Bad Kreuznachi omavalitsuse omandis kinnisvaraettevõtte juht Karl-Heinz Seeger, et tänapäeva moodulmaju ei maksa vanade paneelmajadega võrrelda.

"Ma tean eelarvamustest paneelmajade kohta. Meie uusi maju Bad Kreuznachis, võttes arvesse kõiki uusi standardeid, ei saa nendega võrrelda. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab meil ehitada individuaalselt lähtudes kliendi soovidest," seletab Seeger.