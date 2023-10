3255 Venemaa kodanikku ähvardab Lätist väljasaatmine

Läti kodakondsus- ja rändeamet saatis 3255 Lätis elavale Venemaa kodanikule kirja, milles teavitas, et rändeseaduse uute nõuete tõttu võib neil tulla riigist lahkuda või taotleda elamisluba, ütles ameti juht Maira Roze neljapäeva hommikul teleusutluses.

73 isiku puhul selgus, et nad viibisid välismaal ja veel umbes 200 inimest ei olnud deklareerinud elukohta, mistõttu leidis Roze, et nad ei pruugigi enam Lätis elada.

Roze tuletas meelde, et kaheaastane pikendus riigikeele eksami sooritamiseks ja alalise elamisloa saamiseks kehtib ainult neile Venemaa kodanikele, kes on alalise elamisloa taotlemist juba alustanud, kuid ei ole veel sooritanud riigikeele eksamit.

"Need, kes midagi ei tee, peaksid lahkuma," lisas Roze.

Detsembris kontrollib rändeamet, kes neist, kellele kehtivad seaduse erinõuded, on esitanud vajalikud dokumendid ja kes mitte. Amet kontrollib riiklikest registritest, kas isikud, kes ei ole enda Lätis elamise seadustamiseks midagi ette võtnud, on Lätist lahkunud. Samuti saadab amet teabe piirivalvele, kes peab kontrollima, kas isikud on endiselt riigis, ja rakendama vajadusel lisameetmeid, väljastades riigist lahkumise käsu.

Rändeamet üllitas avalduse, milles tuletab meelde: kui Venemaa kodanikud, kelle suhtes kehtivad rändeseaduse muudatused, on korra edukalt sooritanud riigikeele eksami ja esitanud enne 1. septembrit avalduse teise eksami sooritamiseks, siis tuleb see ka ära teha.

Immigratsiooniseaduse muudatused näevad ette, et läti keele korduseksami edukal sooritamisel tuleb isikul esitada rändeametile dokumendid Euroopa Liidu alalise elaniku staatuse saamiseks selle aasta 31. detsembriks. Kui ka läti keele korduseksam jääb sooritamata, saab isik esitada dokumendid, et taotleda kaheaastast Lätis viibimise luba.

Mõnel juhul on riigikeele eksami sooritamata jätmisel võimalik taotleda Lätis viibimise luba kaheks aastaks, kuid ainult siis, kui eksamit ei sooritatud mõjuvatel põhjustel. Sel juhul tuleb seda liiki loa saamiseks dokumentide esitamisel taotlusele lisada dokument, mis tõendab, et kontroll on läbimata mõjuvatel põhjustel.

Rändeseadus näeb ette, et Venemaa kodanikele väljastatud alalised elamisload 2023. aasta septembrist enam ei kehti ja need inimesed peavad taotlema Lätis elamiseks EL-i alalise elaniku staatust ning esitama rändeametile A2-tasemel riigikeele oskuse kinnituse ja tõendi rahaliste vahendite olemasolust.