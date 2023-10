USA vabariiklaste partei asus otsima esindajatekoja järgmist spiikrit

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA vabariiklaste partei asus otsima uut spiikrit. Esindajatekoja juhiks tahab saada mitu tuntud vabariiklast ning valituks osutunud poliitik peab seejärel ühendama killustunud vabariiklaste partei.

Esindajatekoja enamuse juht Steve Scalise teatas, et kandideerib spiikriks. Samuti kandideerib spiikriks veel esindajatekoja õiguskomisjoni juht Jim Jordan. Oklahoma osariigi saadik Kevin Hern ütles Texase osariigi vabariiklastele, et plaanib samuti valimistel osaleda, vahendas The Wall Street Journal.

Uue spiikri valimised toimuvad järgmisel nädalal. Jaanuaris valiti Kevin McCarthy alles 15. katsel spiikriks ning poliitikud üritavad seekord sellist venitamist vältida.

Esindajatekoda peab põhiseaduse kohaselt valima spiikri ja ei saa enne oma tööd alustada. Seetõttu viibivad praegu nii Ukraina järgmise abipaketi kui ka USA valitsuse pikaajalise rahastamismeetme vastu võtmine.

"Kõik on ootel, kuni me selle tehtud saame. Midagi enne edasi ei liigu," kommenteeris praegust olukorda vabariiklasest senaator Markwayne Mullin.

Scalise otsib juba vabariiklaste toetust. Ta saatis oma kolleegidele kirja, milles ütles, et on võimeline tegema kompromisse. Tähtis vabariiklaste saadik Tom Emmer ütles, et toetab Scalise'i kandidatuuri.

Jordan on aga endise presidendi Donald Trumpi liitlane. Ta võib seetõttu võita konservatiivsete saadikute toetuse. Pole siiski selge, kas ta võiks võita ka mõõdukamate vabariiklaste toetuse. Trumpi nõunik ütles, et endine president ei toeta praegu kedagi, kuid lisas, et Trumpil ja Jordanil on head suhted.

Jordan saatis samuti vabariiklastest kolleegidele kirja ja ütles, et aitas kongressil vastu võtta karmi piirijulgeoleku eelnõu. Samuti lubas ta, et toetab kulutuste kärpimist.

Teisipäeval kaotas toonane spiiker Kevin McCarthy oma ametikoha. Umbusaldusavalduse poolt hääletas kaheksa vabariiklast ja kõik Washingtonis viibinud esindajatekoja demokraadid. McCarthy ja tema liitlased leiavad nüüd, et esindajatekojas tuleb reegleid muuta. Nende sõnul hoiavad kaheksa konservatiivset saadikut kogu vabariiklaste parteid pantvangis.