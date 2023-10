Suurbritannia jätab kolonisaatorite ausambad püsti

Suurbritannia kultuuriministeerium andis välja uued juhised. Seal tuuakse välja monumentide säilitamise ja selgitamise strateegia. Jutt käib nendest ausammastest, mis on sattunud kriitika alla, kuna need sümboliseerivad kolonialismi või orjakaubandust. Aktivistid nõuavad selliste sammaste eemaldamist.

London otsustas, et kolonisaatorite ausambad jäävad püsti. Valitsus pidas nõu ekspertidega ning leidis, et selliste sammaste säilitamisel tuleb arvestada ajaloolist konteksti. Need ausambad saavad seetõttu selgituse juurde.

"Ajalugu on keeruline. See on täis halle alasid, mis teebki selle nii huvitavaks. On olemas perioode, kus ausambad kujutavad inimesi või selliseid sündmusi, mida me tänapäeval heaks ei kiida. Samal ajal on Suurbritannial kuulsusrikas ajalugu," ütles kultuuriminister Lucy Frazer.

"Seetõttu tahan, et meie kultuuriasutused seisaksid vastu igasugusele poliitilisele survele ning kasutaksid oma ressursse inimeste harimiseks ja teavitamiseks, selle asemel, et kustutada neid perioode meie ajaloost, mis meie jaoks on ebamugavad," lisas kultuuriminister Lucy Frazer.

Kolonisaatorite ausambad tekitavad Suurbritannias vastuolusid.

2020. aastal kiskusid protestijad Lääne-Inglismaal Bristolis maha Edward Colstoni pronkskuju mullu 7. juunil ning heitsid selle Avoni jõkke. Tegemist oli intsidendiga Black Lives Matter protestilaine ajal, mille käivitas mustanahalise mehe George Floydi tapmine USA-s.

Colston oli juhtfiguur 17. sajandil loodud organisatsioonis Royal African Company (RAC), mis tegeles orjakaubandusega.

Oxfordi ülikool kaalus varem eemaldada teemandikaupmehe Cecil Rhodesi kuju. Rhodes teenis varanduse Suurbritannia Aafrika kolooniates 19. sajandil. Tema kaevandustes olid karmid töötingimused. Hiljem otsustas ülikooli juhatus siiski, et kuju jääb alles.