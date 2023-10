Bideni administratsioon hakkab piirile Mehhikoga tara ehitama

Joe Biden lubas valimiskampaanias, et tema administratsiooni ajal USA ja Mehhiko piirile tara ei rajata. Sel nädalal teatas aga Bideni administratsioon, et hakkab piirile Mehhikoga tara ehitama.

USA võimud tahavad takistada migrantide sisenemist riiki ning sisejulgeolekuministeerium teatas, et plaanib rajada 30 kilomeetri pikkuses uusi piiritõkkeid, mis tulevad Texase osariigis asuvasse Rio Grande orgu.

"Praegu on terav vajadus ehitada kohe USA piiri lähedusse tõkkeid, et takistada ebaseaduslikku sisenemist USA-sse," seisab sisejulgeolekuministeeriumi määruses.

Tara ehitamise kiirendamiseks eirab Washington ka 26 seadust, mis kaitsevad piirkonnas vett, õhku ja ohustatud liike, vahendas The Wall Street Journal.

Donald Trumpi ametiaja lõpus oli piiritarast valmis umbes 740 kilomeetrit. Biden peatas selle tara ehitamise, kuid USA ja Mehhiko piiril süveneb piirikriis. Vabariiklased kritiseerivad järjepidevalt Bideni administratsiooni piiripoliitikat. Ka demokraatide partei linnapead ja kubernerid tahavad, et Washington aitaks kohalikel võimudel migrantidega toime tulla.

Bideni administratsiooni kriitikud toetasid seekord Washingtoni otsust.

"See on Bideni administratsiooni poolt esimene kinnitus, et meie piir pole turvaline ning, et piiritara ehitamise katkestamine oli viga," ütles immigratsioonivastase rühmituse juht Dan Stein.

Keskkonnakaitsjad aga kritiseerisid Washingtoni otsust, kuna võimud lähevad mööda seadustest, mis kaitsevad Rio Grande piirkonnas loodust. Nad leiavad, et tara ehitus ohustab loomi ja taimi.