Ilm läheb külmemaks, laupäeval võib tulla juba talvist sadu

Hommikuks levib üle maa kuivem kõrgrõhuhari, mis rahustab tuule, kuid õhk jahtub selgema taeva all kohati 0 kraadini. Lõuna paiku hakkab taevas uue läänest saabuva madalrõhkkonna ees pilve kiskuma, pärastlõunal jõuab saartele sajuala ja levib õhtul üle mandri. Tuul pöördub lõunasse ja tugevneb.

Laupäeval liigub sajune ja tuuline madalrõhkkond Skandinaaviast üle Läänemere itta. Õhk läheb veel külmemaks ning õhtu poole võib tulla mõnel pool vihma sekka ka märgi helbeid.

Ööl vastu reedet sajab Ida-Eestis vihma, lääne poolt läheb selgemaks. Puhub loode- ja põhjatuul 6 kuni 13, puhanguti 16, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, rannikul kuni 10 kraadi, maapinnal langeb temperatuur kuni -3 kraadini.

Hommik on peamiselt sajuta. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi, maapinnal on mõnel pool miinuskraadid.

Ennelõunal on sadu nõrk ja harv. Pärastlõunal jõuab saartele vihmasadu ja levib õhtul edasi mandrile, sadu on paiguti tugev. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtu poole pöördub tuul kagusse, Lääne-Eesti rannikul lõunasse ja edelasse ning tugevneb 12 kuni 17, puhanguti kuni 23 meetri sekundis. Sooja on 7 kuni 12, õhtul Lääne-Eesti saartel kuni 15 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad sageli sajuhoogudega, nädalavahetus ka väga tuuline. Õhk jaheneb ning alates laupäeva õhtust võib ühes vihmaga esineda talvist sadu. Laupäeva tormine öö on plusskraadides, päeval on sooja 10 kraadi ringis, järgnevatel öödel on sisealadel õhus 0 kraadi, rannikul on sooja 10 kraadi ümber. Päevane õhutemperatuur tõuseb 5 kuni 10 kraadini.