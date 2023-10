Biden kaalub välisministeeriumi raha kasutamist Ukraina abistamiseks

USA president Joe Biden otsib võimalusi kiireks Ukraina abistamiseks ilma hääletusteta kongressis. Venemaa president Vladimir Putin teatas, et riik võib alustada uuesti tuumakatsetuste korraldamist. Ukraina ametnikud teatasid neljapäeval, et Venemaa rünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis vähemalt 51 tsiviilelanikku, hukkunute hulgas oli ka kuueaastane poiss.

Oluline reedel, 6. oktoobril, kell 5.59:

- Politico: Biden kaalub välisministeeriumi vahendite kasutamist Ukraina aitamiseks

- Ukraina õhukaitse teatas neljapäeva hilisõhtul Vene droonirünnakute ohust.

- Ukraina saab Zelenski sõnul eurooplastelt rohkem õhutõrjesüsteeme

- Zelenski on kindel, et Ukrainal on mõlema suure USA partei toetus

- Putin: Venemaa võib uuesti alustada tuumakatsetuste läbiviimist

- Venemaa rünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis vähemalt 51 inimest

Politico: Biden kaalub välisministeeriumi vahendite kasutamist Ukraina aitamiseks

USA president Joe Biden kaalub USA välisministeeriumi vahendite kasutamist Ukraina aitamiseks, sest kongressi heakskiitu uue Ukraina abipaketi vastu võtmiseks ei pruugi lähiajal saabuda, vahendab Politico.

21. septembri seisuga jäi USA valitsusel umbes 650 miljonit dollarit Ukraina abistamiseks kõige hilisemast kongressi poolt eraldatud 4,6 miljardi dollari suurusest abipaketist.

Selleks, et Ukraina abistamine ei katkeks nende vahendite lõppedes, kaalub Bideni administratsioon välisministeeriumi grandiprogrammi kasutamist Ukrainale täiendava relvaabi osutamiseks. Administratsiooni ametnike sõnul ei vajaks selline otsus kongressi heakskiitu, sest tegemist on juba olemasoleva kongressi poolt varem heakskiidetud grandiprogrammiga.

Ukraina õhukaitse teatas neljapäeva hilisõhtul Vene droonirünnakute ohust.

Ukraina õhukaitse teatas neljapäeva hilisõhtul, et mitmes Ukraina oblastis on kuulutatud välja Vene droonirünnakute oht.

Ukraina teatel liikusid Vene ründedroonid kolmes suunas. Esimene droonide rühm liikus Mõkolajivi oblasti kohal suunas Kirovohradi ja Tšerkassõ oblasti suunas. Teine droonide rühm liikus Vinnõtsja oblasti suunas ning kolmas liikus Poltava oblasti suunas.

Tserakssõ oblastis oli kuulda ka plahvatusi.

Kell 4:02 oli oht läbi ning õhuhäire sireenid lülitati välja.

Ukraina saab Zelenski sõnul eurooplastelt rohkem õhutõrjesüsteeme

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et tal on Euroopa riikidega selged kokkulepped õhutõrjesüsteemide ja suurtükkide saamiseks.

"Meil on nüüd rohkem õhutõrjet, selged kokkulepped on olemas," ütles riigipea oma igaõhtuses pöördumises pärast osalemist Euroopa liidrite tippkohtumisel Hispaanias asuvas Granadas.

"See on talve eel väga oluline. Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia – aitäh!" sõnas president.

Zelenski on kindel, et Ukrainal on mõlema suure USA partei toetus

Ukraina president ütles Euroopa riikide juhtide tippkohtumisel Granadas, et ta on kindel nii demokraatide kui vabariiklaste toetuses Ukrainale, seda mõnedele "veidratele häältele" vaatamata.

Konservatiivsete vabariiklaste survel jäi uus kuue miljardi dollari suurune Ukraina abipakett välja läinud nädalal vastu võetud USA valitsuse ajutisest rahastamise meetmest. USA president Joe Biden kutsus vabariiklasi omavahelise "jagelemise" lõpetama ning kiiresti Ukraina abistamises kokkuleppele jõudma, kuid olukorda raskendab asjaolu, et USA kongressi esindajatekoda umbusaldas senist spiikrit Kevin McCarthyt ning uue spiikri valimine toimub alles järgmisel nädalal.

Zelenski on siiski kindel, et lisaks Joe Bideni toetusele on tal ka mõlema USA suure erakonna toetus. Zelenski lisas, et muretsemise asemel tuleb tal lihtsalt teha Ukrainale toetamise saamiseks tööd.

Putin: Venemaa võib uuesti alustada tuumakatsetuste läbiviimist

Venemaa president Vladimir Putin teatas neljapäeval, et Vene sõjavägi testis edukalt tuumalõhkepead kandvat tiibraketti Burevestnik ning töö Sarmati-nimelise mandritevahelise ballistilise raketi kallal on peaaegu lõpuni viidud. Putin samuti ähvardas, et kui keegi peaks Venemaad ründama, "kellelgi [ründajatest] poleks ellujäämisšansse".

Lisaks teatas Putin, et ta "kuuleb kogu aeg üleskutseid tuumapommide katsetustega uuesti alustamist". Putin ise väitis, et ta ei tea, kas seda on vaja teha või mitte, vihjates, et tuumakatsetuse läbiviimine võib kaalumisel olla. Venemaa pole korraldanud tuumakatsetusi enam kui 30 aasta jooksul.

Ühtlasi väitis Putin, et Jevgeni Prigožini surma kaasa toonud lennuõnnetus oli põhjustatud lennuki pardal granaadi lõhkemisest. Paljud vaatlejad kahtlustavad Prigozini surmas Putinit ning lennuki allalaskmises Venemaa õhutõrjet.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis vähemalt 51 inimest

Ukraina ametnikud teatasid neljapäeval, et Venemaa rünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis vähemalt 51 inimest, hukkunute hulgas oli ka kuueaastane laps, vahendas Reuters.

Harkivi oblasti kuberner ütles, et Venemaa ründas Kupjanski piirkonnas asuvat kohvikut ja kauplust. Päästetööd veel käivad ning Ukraina võimud hoiatasid, et hukkunute arv võib tõusta veelgi.

Harkivi oblasti sõjaväevalitsuse juht Oleh Sinehubov ütles, et umbes kell 13.15 andsid venelased löögi Hroza külas asuva kohviku ja kaupluse pihta, kus oli palju tsiviilisikuid.

Küla asub 30 kilomeetrit rindelinnast Kupjanskist läänes ja seal elas sõja eel umbes 500 inimest.

Ukraina siseminister ütles hiljem, et rünnaku ohvrid olid kogunenud peiedele. "Need olid ühe surnud külaelaniku peied," vahendas uudisteagentuur Interfax ministri sõnu.