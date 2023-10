Briti Tööerakond võitis järelvalimised Šotimaal

Tööerakonna võit Šoti valimisringkonnas Rutherglen and Hamilton West tuli ootamatult suur. Kui enne järelvalimisi oodati tihedat rebimist seni Briti parlamendi alamkojas ringkonda esindanud Šoti Rahvuspartei (SNP) ja Tööerakonna vahel, siis lõplik tulemus polnud kuigi tasavägine.

Tööerakonna kandidaat Michael Shanks sai 17 845 häält ning Šoti Rahvuspartei kandidaat Katy Loudon sai kõigest 8 399 häält, samas kui 2019. aasta üldvalimistel oli Šoti Rahvusparteil enam kui 5 000-hääleline edumaa Tööerakonna ees selles valimisringkonnas.

Järelvalimiste põhjuseks oli senise Šoti Rahvuspartei saadiku Margaret Ferrieri tagasiastumine pärast seda, kui selgus, et ta rikkus 2020. aastal Ühendkuningriigis toona kehtinud karme koroonareegleid.

Tulemus kinnitab, et Tööerakonnal on head šansid võita järgmised Briti üldvalimised, mis peaks toimuma 2024. aasta detsembrini. Praegu juhib Tööerakond Politico küsitluste keskmises 44 protsendi toetusega, samas kui teisel kohal olevaid riiki valitsevaid konservatiive toetab ainult 28 protsenti valijaid. Kuna Ühendkuningriigis on kasutusel majoritaarne valimissüsteem, siis sellisest häältesaagist piisaks Tööerakonnal üksi valitsuse moodustamiseks.

Küll aga peeti Tööerakonna nõrgaks kohaks Šotimaad, kus rohkem kui 15 aastat järjest võitis kõik kohalikud ja parlamendivalimised Šoti Rahvuspartei. Nii võitsid šoti rahvuslased viimastel Briti parlamendivalimistel 48 parlamendikohta 59-st Šotimaale eraldatust.

Viimased küsitlused näitavad, et nüüd ka Šotimaal tõusis esikohale Tööerakond. Näiteks ennustatakse Šoti Rahvusparteile poole parlamendikohtade kaotust, millest enamik läheks Tööerakonnale.

Šoti Rahvuspartei taotleb Šotimaa iseseivust, kuid viimastel kuudel tabas erakonda mitu skandaali, millest suurim on erakonna vara suures ulatuses omastamise süüdistused, mida esitati endise erakonnajuhi Nicola Sturgeoni abikaasale.

Samuti märkisid Politicoga suhelnud Tööerakonna poliitikud, et nende meelest inimesi nüüd huvitavad iseseisvuse saavutamisest rohkem olmeprobleemid. Nii ründas Tööerakond praegustel järelvalimistel Šoti Rahvuspartei juhitud Šoti valitsust kasvavate ravijärjekordade teemal.

Tööerakonna endised juhid soovitavad Starmerile rohkem julgust

Samas Tööerakonna kõrgele reitingule vaatamata väitsid mitmed endise Tööerakonna juhi ja Briti ekspeaministri Tony Blairi nõunikud ja liitlased, et praegune Tööerakonna juht Keir Starmer on liiga ettevaatlik ning ta peaks pakkuma valijatele "julgeid ja selgeid poliitikaid", kirjutab The Guardian.

Nii ütles endine Tööerakonna minister Lord Falconer, et kui majanduskasvu ajal on mõistlik konservatiividega sarnast majanduspoliitikat teha, siis kriisi ajal on vaja "usutavalt seletada valijatele, mida erakond teeb majanduses konservatiividest teistmoodi."

Endine Blairi kommunikatsioonijuht Alastair Campbell ütles ajakirjanikele, et valijatele tuleb pakkuda selgeid poliitikaid ning tuleb püüda selle poole, et valijad tunneks erakonda selle poliitikate järgi. Tema lisas, et mõnikord ta muretseb, et täna Tööerakonnal polegi midagi, mille poolest valijad seda tunneks.

Tööerakond peab pühapäevast kolmapäevani oma aastakongressi, mille võtmesündmuseks peaks olema erakonna juhi Keir Starmeri kõne. Blairi endised nõunikud ja liitlased loodavad, et Starmer pakub kõnes valijatele meelepäraseid uusi ideid.