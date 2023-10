Biden nimetab Trumpi piirimüüri ebavajalikuks, kuid jätkab selle ehitust

Joe Biden kaitseb otsust, väites, et tema pelgalt järgib seadust: 2019. aastal eraldas kongress raha piirimüüri ehituseks, toona oli president Donald Trump.

"Ma püüdsin veenda kongressi raha mujale ümber suunama. Nemad seda ei teinud, nemad keeldusid. Seaduses pole midagi muud peale selle, et raha peaks kasutama otstarbel, milleks see eraldati. Ma ei saa seda peatada," ütles Biden ajakirjanikele Valges Majas.

Samas väitis Biden, et ta jätkuvalt ei toeta piirimüüri ehitust ega pea seda tõhusaks.

Septembris kasvas USA ja Mehhiko piiril vahistatud ebaseaduslike piiriületajate arv 200 000 inimeseni, mis on suurim kuine vahistamiste arv terve aasta jooksul. Bideni administratsioon on saanud rohkelt kriitikat vabariiklastelt, kes nõuavad piirimüüri ehituse kiirendamist ning rohkem piirivalvureid.

Mõned vabariiklased on isegi mõlgutanud avalikult USA sõdurite Mehhikosse saatmise ideed migrandivoogude piiramiseks ning Mehhiko kuritegelike kartellide ohjeldamiseks. Sel teemal võtsid sõna isegi vabariiklaste presidendikandidaadid valimisdebattide ajal.

Samuti nõuavad piiriületuste piiramist ka demokraatide juhitud suurlinnade linnapead, nende seas New Yorgi linnapea Eric Adams. New Yorgi linnapea alustas hiljuti Ladina-Ameerika ringreisi. Tema peamine sõnum külastatud riikide elanikele on see, et nemad ei peaks New Yorki tulema.

Samas ei toeta demokraadid piirimüüri ehitust. Nii nimetas Texase osariiki esindav kongressi esindajatekoja demokraadist liige Henry Cuellar piirimüüri 14. sajandi lahenduseks 21. sajandi probleemile.

Vabariiklased aga peavad kahepalgeliseks Bideni otsust ehitada müüri ja samal ajal nimetada seda ebatõhusaks ja -vajalikuks.

"See on ülimalt kahepalgeline. See on põhjus, miks Ameerika avalikkus on nii vihane mõlema erakonna poliitikute peale, sest nad ütlevad üht asja, aga teevad teist. See on musternäide," ütles Florida vabariiklane Maria Salazar.