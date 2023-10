Venemaa kaalub tuumakatsetuste keelu leppe ratifikatsiooni tühistamist

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin viitas päev varem sellise sammu võimalusele. See suurendaks veelgi pingeid Venemaa ja lääneriikide vahel.

"Järgmisel riigiduuma nõukogu istungil arutame me kindlasti üldise tuumakatsetuste keelustamise lepingu ratifitseeringu tühistamise küsimust," rääkis Volodin.

"See on kooskõlas meie riigi rahvuslike huvidega. Ja see oleks peegelvastus Ühendriikidele, kes ei ole seda lepingut veel ratifitseerinud," seletas Volodin.

Venemaa ratifitseeris tuumakatsetuste keelustamise leppe 2000. aastal.

Washington kehtestas 1992. aastal katsetustele moratooriumi ja allkirjastas 1996. aastal üldise tuumakatsetuste keelustamise lepingu, kuid ei ole seda ametlikult ratifitseerinud.

"Ratifitseeringu tühistamine on teoreetiliselt on võimalik ja kui me seda teeme, siis sellest piisab," ütles Putin neljapäeval Valdai diskussiooniklubis.

Putin andis pärast Ukraina sõja alustamist käsu mobiliseerida Vene tuumaväed ja lasi kõlada tuumaähvardustel.