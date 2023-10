Pariis takistas USA firmal Prantsuse tuumafirmasid üle võtmast

USA firma Flowserve teatas selle aasta alguses, et tahab võtta üle Kanada kontserni Velan. Siis andsid Prantsuse võimud märku, et hakkavad tehingut uurima, kuna see puudutas Velani Prantsuse tütarfirmasid. Need tütarfirmad on Segault ja Velan SAS. Pärast vetot teatas Flowserve, et loobub plaanist Velani kontsern üle võtta.

Segault on Prantsusmaal tegutsev väikefirma, mis tarnib komponente Prantsuse tuumaallveelaevadele. Samuti varustab Segault seadmetega lennukikandjat Charles de Gaulle. See on Prantsusmaa mereväe lipulaev ja riigi esimene tuumajõul töötav lennukandja. Velan SAS tarnib seadmeid Prantsuse tuumajaamadele, vahendas Politico.

Prantsusmaa majandusministeerium üritab laveerida kahe strateegilise suuna vahel. Pariis tahab parandada Prantsusmaa ärikliimat ja üritab riiki juurde meelitada rahvusvahelisi investoreid. Samal ajal on Prantsusmaal üha enam teemaks riigi tehnoloogiline suveräänsus.

Pariisi reedene otsus võib süvendada pingeid USA ja Prantsusmaa vahel veelgi. Pariisi otsust kritiseeris ka Flowserve.

"Me ei usu, et see otsus on kooskõlas Prantsuse valitsuse eesmärkidega, milleks on tuua juurde välisinvesteeringuid Prantsuse majandusse", teatas Flowserve.

Prantsuse majandusministeeriumi ametnik kaitses reedel Pariisi otsust. "Olukorras, kus julgeoleku probleemid on olulised, siis me ei kõhkle, isegi siis, kui see ei meeldi mõnele investorile. Me järgime reegleid, ameeriklased teevad sama, ma ei usu, et see pingeid suurendaks," ütles ametnik.