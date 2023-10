EL otsustas fluoritud kasvuhoonegaasid 2050. aastaks kasutusest kõrvaldada

Euroopa Liidu liikmesriigid ja seadusandjad leppisid neljapäeval kokku, et külmikutes, kliimaseadmetes ja soojuspumpades kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside ehk F-gaaside kasutamine tuleb 2050. aastaks lõpetada.

Fluoritud gaasidel, mida Greenpeace on nimetanud "kõige hullemateks kasvuhoonegaasideks, millest iial kuuldud on", on maakera soojenemisele kuni 25 000 korda suurem mõju kui süsinikdioksiidil.

Kõige levinumad neist on fluorosüsivesinikud (HFC), mis vahetasid välja 1990. aastate algul ära keelatud "osoonitapjad" CFC-d.

EL-i andmetel kahekordistus F-gaaside kasutus blokis aastatel 1990–2014, kuid on hakanud pärast vastava seaduse vastuvõtmist 2015. aastal langema.

Uus seadus, mis on osa EL-i ambitsioonikast Rohelise Leppe paketist, näeb ette HFC-d täielikku kasutusest kõrvaldamist 2050. aastaks. 2036. aastaks peab nende tootmine kahanema 15 protsendini.

Alates 2026. aastast ei tohi neid gaase kasutavaid uusi külmikuid müüa, teatud soojuspumbad ja kliimaseadmed peaksid müügilt kaduma 2027. aastaks.

"Sellistel ainetel on meie planeedi tervisele äärmisel negatiivne mõju ja neist tuleb järk-järgult loobuda," ütles EL-i eesistujamaa Hispaania keskkonnaminister Teresa Ribera Rodríguez.

Kokkuleppe peavad ametlikult heaks kiitma liikmesriigid ja europarlamendi täiskogu.