Trump lubas vajaduse korral ajutiselt üle võtta spiikri ametikoha

Teisipäeval kaotas spiiker Kevin McCarthy oma ametikoha. Tema umbusaldusavalduse poolt hääletas kaheksa konservatiivset vabariiklast. Lõhestunud USA vabariiklaste partei asus otsima uut spiikrit. Trump ütles neljapäeva õhtul, et võib vajaduse korral sekkuda.

Trump rääkis, et tal on kongressis palju sõpru ning tema käest on palutud, et ta ühendaks partei ja hakkaks spiikriks. Trump siiski ütles, et tema fookus on suunatud USA presidendiks kandideerimisele. Trump ütles, et võib seetõttu spiiker olla 30-90 päeva.

"Nad on minult küsinud, kas ma kaaluksin spiikri ametikoha vastuvõtmist, seniks, kuni nad leiavad kellegi pikemaks ajaks. Ma teeksin seda ainult partei pärast," rääkis Trump.

Tõenäoliselt viibib Trump teisipäeval Washingtonis, kus ta osaleb vabariiklaste kohtumisel, kus partei üritab valida uut spiikrit, vahendas The Times.

Neljapäeva õhtul selgus, et Trump toetab uue esindajatekoja spiikrina Jim Jordanit. Jordan on varem teatanud, et ta toetab Trumpi vabariiklaste eelvalimistel. Teine vabariiklasest kandidaat on esindajatekoja vabariiklaste juht Steve Scalise.

Kui Jordan ei kogu piisavat toetust, siis võib ta taanduda Trumpi kasuks, hindas The Times.

Põhiseaduse kohaselt on isegi võimalik, et Trumpist saaks järgmine spiiker. Siiski on Trump seotud mitme kohtuasjaga ja seetõttu pole selge, kuidas ta seda tööd üldse teha saaks. Samuti pole kindel, et kõik vabariiklased toetaksid tema kandidatuuri.

Trump on praegu vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. Trumpi vastu on samal ajal esitatud neli erinevat kohtuhagi, milles on kokku kümneid erinevaid kriminaalsüüdistusi. Trump keeldub ennast süüdi tunnistamast ning väidab, et tegemist on poliitilise nõiajahiga.

Neljapäeval selgus veel, et Trump oli väidetavalt pärast Valgest Majast lahkumist arutanud Austraalia miljardäriga USA tuumaallveelaevade programmiga seotud üksikasju. Väidetav arutelu toimus Trumpile kuuluvas Mar-a-Lago häärberis.