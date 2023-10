Suletud pangakonto võib takistada äriühingul panga vastu kohtusse pöördumist

Õiguskantsler on saanud avaldusi äriühingutelt, kelle pangakonto on pank nende hinnangul piisava põhjenduseta sulgenud. Õiguskantsleri hinnangul on äriühingul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, mida võib aga takistada see, kui suletud riigilõivu tasumiseks vajalikud kontod.