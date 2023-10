USA-s loodi septembris 336 000 töökohta

Föderaalreserv jätkas suvel rahapoliitika karmistamist, kuid USA tööturg näitas septembris taas elavnemise märke. Augustis loodi riigis 227 000 töökohta, kevadel lisandus kuus keskmiselt 238 000 töökohta.

Töötuse määr oli eelmisel kuul 3,8 protsenti. Keskmine tunnipalk tõusis aasta varasemaga võrreldes 4,2 protsenti. Tööministeerium teatas, et kõige rohkem töökohti lisas juurde teenindussektor.

Tööturu aruanne on föderaalreservi jaoks oluline, sest ametnikud jälgivad, kas majanduse jahutamiseks on neil vaja intressimäärasid taas tõsta. Mõned ametnikud muretsevad, et tugev majanduskasv võib kaasa tuua oodatust aeglasema hinnalanguse. Viimane aruanne viitab sellele, et föderaalreserv võib aasta lõpus taas intressimäärasid tõsta.