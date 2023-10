Fotod: riigi esindajad selgitavad kohalikele Nursipalu harjutusvälja laiendamist

Vastava eelnõu saatis kaitseministeerium kooskõlastusringile augusti teises pooles ja tagasiside eelnõule sai anda esialgu 12. septembrini, kuid riigi kaitseinvesteeringute keskus pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega 25. septembrini.

Võrus avalikul koosolekul viibiv ERR-i ajakirjanik Jane Saluorg rääkis, et istungi alguseks oli kohale tulnud umbes 150 inimest.

Saluorg selgitas, et koosolek on jagatud kolmeks osaks. Kõigepealt rääkisid kaitseväe esindajad inimestele, miks harjutusvälja on vaja ja millised tegevused laienduse käigus harjutusväljal plaanitakse teha. Järgmises osas antakse ülevaade õigusest, kompensatsioonimeetmetest ja keskkonnast.

"Kolmas osa on ka eraldi pühendatud keskkonnale, sest harjutusvälja laiendamise eelnõuga koos oli kooskõlastusringil ka Natura eelhinnang," lisas Saluorg.

Ajakirjanik rääkis, et inimestel on olnud juba varem harjutusvälja laiendamise eelnõu kohta hulk küsimusi. "Inimesi endiselt huvitab näiteks, miks ohuhinnang ei ole avalik. Samuti küsimus, kuidas mõjutab harjutusvälja ümbritseval alal uute planeeringute algatamine kohalike omavalitsuste õigusi. Ja kohalikud kogukonnad tunnevad endiselt, et neid ei ole piisavalt kaasatud, seda teemat nendega läbi räägitud. Ja kogukonna kaasamise kohta on siin mitmeid küsimusi riigile esitatud," rääkis Saluorg.