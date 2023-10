Õppuse Ussisõnad lõpp toob aktiivsema tegevuse ka Tartu linna

Laigulises vormis sõdureid erinevaid harjutusi tegemas võib sel nädalavahetusel näha nii Tartu raudteejaamas, tänavatel ja ristmikel kui ka näiteks Samelini saapatehases ja ERR-i toimetuses.

"Sõjaliselt oleks justkui kaks päeva jäänud sõja alguseni ja linnas kehtib veel tsiviilolukord, aga piiride ääres on ärev ja vastane on hakanud käivitama tegevusi, mis võiksid häirida tsiviilelu toimimist. /.../ ERR on ohus selle poolest, et vastane võib proovida oma informatsiooni edastada või siis takistada õige infopildi loomist inimestele," kirjeldas 3. kompanii ülem Meelis Sõukand õppuse stsenaariumit.

Nii tehti ERR-i stuudios läbi näiline raketirünnaku häire. Paugutamiseks toimetuses ei läinud, sest harjutati sõjafaasi, kus vastane alles kompab piire.

"Kõigepealt vaatab kaugemalt, siis pildistab, vaatab lähemalt, katsub uksi ja proovib end sisse smugeldada. Edasi on kergema kaalu rünnakud. Meie võimalikud vastased siin ei ole soomusautode ja tankidega vastane, vaid on kas eriüksused või nende poolt koordineeritud vastupanuliikumine, kes Eesti riigi vastu tegutseb meie seas," selgitas Sõukand.

Reedel ja laupäeval hõivavad reservväelased ka Tartu linnapiiril ringteid.

Sellises formaadis pole lõuna kaitseringkond varem õppust läbi viinud.

"Me oleme jõudnud momenti, kus me peame neid esmaseid ülesandeid läbi harjutama ja tegema seda võimalikult realistlikul viisil ja kohtades, kus see on võimalikult tõelähedane, näiteks nagu siin, lennujaamas. /.../ Antud juhul on tegemist lennujaama julgestusülesandega ja siin on võetud kõik meetmed selleks, et vastase jõud ei saaks maanduda kiiresti Tartu lennujaamale ja kasutada seda oma vägede juurdetoomiseks," rääkis Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Raul Kütt.

"Üks kohalik transamees tuli, et "oo, ma nägin kollaste lintidega vastast, ta plaanib sel ja sel kellaajal tulla teid ründama, et olge valmis mehed". Inimesed elavad kaasa ja mõtlevad kaasa ja tahavad aidata. On väljendanud, et teete meiega sama asja ja tulete meid kaitsma ja aitama. Õudselt lahe suhtumine elanikkonna poolt," ütles Sõukand.

Lisaks Tartumaale toimub sel nädalavahetusel harjutamine ka Põlva- ja Võrumaal. Lõuna maakaitseringkonnas toimub Ussisõnade viimane faas, õppuse aktiivne tegevus lõpeb pühapäevaga.