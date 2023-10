Galerii: Tallinna räsib tugev tormituul

Ilmateenistuse teatel on laupäeval tuuline ja tugevate sajuhoogudega ilm. Tormituul ja tugev vihmasadu põhjustavad puude murdumist. Elektrikatkestuste oht on suur. Suure tõenäosusega häirib tormituul praamiliiklust.

Puhuvad edela- ja läänetuul puhanguti 15-21, rannikul kuni 25 meetrit sekundis, tuul pöördub lääne poolt loodesse ja tugevneb iiliti kuni 23, rannikul kuni 32 meetrit sekundis. Vihmahood on intensiivsed.

Merevee tase tõuseb 110-130 sentimeetrit keskmisest kõrgemale ja ületab kriitilise piiri Tallinnas Pirita piirkonnas, kus see on sada sentimeetrit.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles ERR-ile, et siiski ei peaks ilmaolud põhjustama liikluses ega elanikele häiringuid.

Päästeametist öeldi ERR-ile, et hommikust alates on Põhja piirkonnas olnud 50 väljakutset, millest enamik on seotud ohtlike puudega.

Elektrilevi on juba varahommikust rikkeid lahendanud

Elektrilevi tegi ettevalmistusi tormi tulekuks juba reedel ja suurendatud jõududega likvideeritakse rikkeid alates laupäeva varahommikust. Kuna tormituuled alles koguvad hoogu, siis on oodata elektrikatkestuste lisandumist.

Elektrilevi teatel on torm juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti ja hetkel on elektrita ca 8100 klienti ning see number kindlasti veel kasvab.

"Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses. Kuna torm ennustuste järgi alles kogub hoogu, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuulte ja äikesega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena," lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Elektrilevi palub kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.