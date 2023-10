Maalikunstnik Tiina Ojaste avas Pärnu linnagaleriis juubelinäituse

Tiina Ojaste on tuntud oma meeletu töövõime poolest. Ta võiks kas või igal aastal oma maalidest näituse korraldada, ja linnagalerii ühegi saali seinad tühjaks ei jääks.

Seekord tähistab ta oma juubelit, mis ametlikult oli kahe aasta eest, aga ega kordamine paha tee.

Näitus toona küll toimus, aga paljud ei julgenuidki sel ajal jalga kodunt välja tõsta. Ja just nemad tegid kunstnikule ettepaneku, et juubelit võiks korrata. Ojastel polnud midagi selle vastu, pealegi on ta vahepealsetel aastatel palju uusi mõtteid lõuendile kandnud, kuigi peategelane, kaunis naislolevus, on ikka seesama.

"Nüüd vahepeal kahe aasta jooksul valminud maalid on ka siin. Mõned on isegi viimastel päevadel viimased värvitipsud juurde saanud. Mulle meeldib maalida. See ongi see, et kogu aeg hinges kripeldab, pintsel võiks pihus olla 24 tundi ööpäevas. Ideid on nii palju, et võiks olla abilisi, kes osa eeltöid ära teeks. Aga noh, siiani olen pidanud üksi hakkama saama. Ja näitusel siin on läbilõige, mõned maalid on isegi aastast 1985," ütles Ojaste.

Tiina Ojaste maale saab Pärnu linnagaleriis näha 4. novembrini.