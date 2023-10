Eesti naisveokijuhid kogunesid esimesele kokkutulekule

Kutselisi autojuhte koolitava ettevõtte Autosert koolitaja ja kompetentsikeskuse juhtLenno Põder ütleb, et veoautojuht on maailmas üks enim reguleeritud ameteid. Ka neil naistel tuleb tunda väga paljusid regulatsioone, et mitte sattuda asjatutesse sekeldustesse.

"Kas neil on korras töö- ja puhkeaja reeglid, kas sõidumeerikute kasutamnine on hästi. Koormakinnituse asjad räägime üle, liiklusohutuse, et tervelt kõik oma perede juurde tagasi jõuaksid. Selline üldine arutelu toimub siis meil täna selle raames ka," rääkis Põder.

Kokkutulekule kogunenud naisveoatojuhid leidsid, et kuigi ametit peetakse naistele raskeks, saavad nad sellega suurepäraselt hakkama, sest ametil on ka meeldiv pool.

"Teel olek ja siis see tunne kui kuskil on mingisugune "kala". No mis iganes laadimisega, logistikutega, ilmastikuga ja kui see "kala" õnnestub ära lahendada," kirjeldas veoautojuht Inga Vau-Mõtsar.

"Kui Skandinaavias sõidad, siis on nii lapsi kui vanemaid inimesi, kes istuvad tee ääres ja lehvitavad, soovitakse head teed sulle. See on minu jaoks kõige soojem asi, mis saab olla selle töö juures," rääkis veoautojuht Kersti Hindriksoo.

Naisveautojuhtide esimest kokkutulekut peeti Orina mõisas, kus asub kunagise Järva-Jaani kutsekooli legendaarse õpetaja Helmut Vajakase loodud töötavate mudelitega traktoriõppe klass, mida möödunud sajandi seitsmekümnendatel käidi uudistamas üle terve Nõukogude Liidu.

"Traktoriõppe klass koos selle tehnoloogiaga, mis Helmut on välja mõelnud, on maailmas täiesti ainulaadne," ütles Põder.

Koolitaja Lenno Põder lisas, et naised veoauto roolis on tulevikuamet kogu Euroopas, sest töökäsi napib.

"Kartma ei pea, sellepärast et need müüdid mis ütlevad, et naine ei sobi veoauto juhiks, näete ise, neid pole olemas. Need on ainult hirmud," ütles ta.