Eesti suursaadik Iisraelis: pretsedenditu on sõna, mida kuuleb palju

Eesti suursaadik Iisraelis Veikko Kala ütles "Aktuaalsele kaamerale", et laupäevast Hamasi rünnakut Iisraelile kirjeldatakse paljuski sõnaga pretsedenditu ning raketirünnakut Iisraeli suunal jätkuvad.

"Päev on olnud päris ärev, raketirünnakud Iisraeli suunal jätkuvad. Kui pärastlõunal oli peamiselt tule all Gaza ümbrus, siis viimase tunni jooksul oleme ka ise siin kaks korda sunnitud Tel Avivi turvaruumi kasutama," rääkis Kala.

"Pretsedenditu on sõna, mida olen täna kuulnud palju," märkis Kala ja lisas, et tänavu möödub 50 aastat Yom Kippuri sõjast. "Raketirünnakuid Gazast oleme näinud varemgi, viimati sel kevadel. Nüüd lisandus terror Gaza ümbruse külade tsiviilelanike vastu."

Kala sõnas, et praegu on üle 1000 vigastatu ja ligi 200 ohvri. "See arv paraku tõuseb, sest Gaza äärsetes külades pole Iisraelil veel täit kontrolli ja pilti," ütles ta.

Peaminister Benjamin Netanyahu on sõnastanud eesmärgid puhastada Gaza ümbruse külad terroristidest ja taastada kord ja julgeolek, panna vaenlased maksma suurt hinda rünnaku eest ning tugevdada teisi fronte, rääkis Kala.