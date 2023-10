Afganistani tabanud maavärinas hukkus 500 inimest

USA geoloogiateenistuse (USGS) teatel toimus Herati linnast loodes, keskmega linnast 35 kilomeetri kaugusel, laupäeval mitu maavärinat millest ühe võimsus oli 6,3 magnituudi.

Erinevatesse haiglatesse toodi üle 200 surnu, ütles Reutersile end doktor Danishiks nimetanud Herati tervisehoiuametnik. "Enamik neist on naised ja lapsed, samas kui 510 on vigastatud. Need arvud võivad muutuda," rääkis Danish.

Hukkunute surnukehad on viidud sõjaväebaasidesse ja haiglatesse, ütles Danish. Seetõttu ei ole võimalik ka Punane Poolkuu antud ohvrite arvu numbrit kinnitada ega ka ümber lükata, tõdes ametnik.

Maavärinad tekitasid Heratis paanikat, ütles üks kohalik elanik laupäeval Reutersile. "Inimesed lahkusid oma majadest, me kõik oleme tänavatel," kirjutas ta Reutersile saadetud tekstisõnumis, lisades, et linnas on tunda jätkuvaid värinaid.