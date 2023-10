Kolonelleitnant Väli: tuhandekilomeetrine rinne tammub paigal

Venemaa relvajõudude õppimisvõime tehtud vigadest ning suuremad ressursid tähendavad, et Ukrainal on vaja leida uusi viis ja loota lääneriikide suuremale abile, et vastupealetungi saadaks suurem edu ja aeg hakkaks käima nende kasuks, ütles "Ukraina stuudios" kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Väli.

Väli märkis, et praegu seisab rinne praktiliselt paigal. Ukraina relvajõudude teatel liigutakse edasi umbes 600 meetrit päevas ning venelaste rajatud kümned ja kümned kaitsekraaviliinid ja miiniväljad tähendavad, et edasiliikumise edu pole mõtet meetrites lugeda, ütles kolonelleitnant.

"Ukrainlased on rünnakutes väga süsteemsed, väga ettevaatlikud, nende kaotused rünnakutel on väiksemad kui Vene relvajõududel," lausus ta.

Väli sõnul näitab Vene vägede õppimisvõimet seegi, et on asutud vägesid roteerima.

"On viiteid, et Kupjanski suunal võitlev ühendvägede armee, seda hakatakse välja vahetama. Sinna peaks tulem 25. ühendvägede armee, mis formeeritud idas. /.../ Tundub, et üksused on niivõrd räsitud, et vajavad väljavahetamist./.../ Suund Melitopoli suunas – seal teadaolevalt on mitu polku välja vahetatud. Seal on toimunud polkude rotatsioon. Kui sõja alguses panime tähele, et mehed hoidsid rindejoont ja "sulasid ära" ja anti uusi mehi peale, siis nüüd on toimumas rotatsioon ehk õppimisvõime on olemas," lausus ta.

Väli sõnul saab ukrainlastel olema keeruline strateegiliselt olulise Tokmaki linnani jõudmine, kuid nagu varem on näidatud, võivad Ukraina väed üllatada rünnakuga hoopis mujal piirkonnas.

"Küsimus on selles, kui palju on selles (Tokmakile liikumises) suitsu ja peegleid. Eelmisel aastal suutsid ukrainlased pettetegevustega venelaste strateegilist mõtlemist suunata sinna, et ründame lõunas, aga rünnak toimus hoopis põhjas," märkis ta, lisades, et seda ei tasu samas kindlasti loota, et venelased Tokmaki ise maha jätavad.

Ukrainlastele teeb muret ka Vene vägede ülekaal õhus ja elektromagnetismi valdkonnas, mis ei luba Ukraina vägedel enam nii edukalt kasutada UAV-sid ehk droone luuretegevuses.

"Tokmaki (vabastamise) saavutamine peaks Ukrainalt eeldama mingit uut võimet, mis kompenseeriks puudujäägi õhu- või UAV-väes," lausus Väli.

"Et saavutada ülekaalu, on vaja pettetegevusi, ressursside koondamist. Kas jõutakse Tokmaki? Võimalik. Aga mitte sel aastal. Võib olla jõutakse mujal läbimurreteni," lisas ta.