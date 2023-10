Ka esmaspäev tuleb tuuline ja vihmane

Öö vastu esmaspäeva tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 8 kuni 14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Pärast keskööd hakkab tuul nõrgenema. Õhutemperatuur on -2 kuni +4, rannikul kuni +8 kraadi. See tähendab, et teedel valitseb libeduseoht.

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati tuleb hoovihma, sekka ka lörtsi. Tuul puhub loodest ja läänest 3 kuni 9, saartel ja rannikul 5 kuni 11, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Plusskraade on termomeetril 0 kuni 4, rannikul kuni 7.

Ja päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ikka hoovihma, kohati sekka ka lörtsi. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 13, saartel ja läänerannikul 5 kuni 11, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 4 kuni 10 kraadi.

Ka järgnevad päevad tulevad meil suhteliselt tuulised. Teisipäeval on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab hoovihma ning sekka võib ka lörtsi tulla. Kolmapäeval on taevas pilves ning vihma on oodata üle Eesti.

Muutlik taevas ja hoovihmad jätkuvad töönädala lõpuni. Samas ilmad soojenevad ehk öösel püsib termomeetrinäit kolmapäevast alates taas plusspoolel ning päeval tõuseb üle 10 kraadi.