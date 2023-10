Saks olukorrast Iisraelis: väga raske ennustada, millega see lõppeb

Praegu tundub tõenäoline, et Iisraeli sõda Hamasiga ei laiene Gaza sektorist mujale, kuid millega konflikt lõppeb, on väga raske ennustada, ütles "Aktuaalsele kaamerale" julgeolekuekspert Rainer Saks.

Kui Iisraeli ja Hamasi konflikt ei laiene Gaza sektorist mujale ja ei jää kestma pikaks ajaks, siis maailmapoliitikas see kaarte sassi ei löö, märkis Saks.

"Praegu tundub see tõenäoline, sest kui kellelgi oleks motiiv rünnata koos Hamasiga samal ajal, koordineerituna, siis see oleks juba juhtunud," lausus ta.

Mismoodi konflikt lõppeb, on väga keeruline ennustada, märkis Saks.

"Lähis-idas need protsessid on mitmetahulised. Palju sõltub, kuidas Iisrael oma vasturünnaku korraldab. Hamas on korraldanud terrorirünnaku, mis tähendab, et ta on andnud Iisraelile vabad käed viia läbi vasturünnak ja seda tõenäoliselt keegi hukka ei hakka mõistma. Kui näeme suurt hulka surma saanud tsiviilisikuid, siis see pilt võib hakata muutuma," lausus ta.

Ukrainale see konflikt head ei tähenda, sest põhiline toetaja USA on nüüd hõivatud kahe oma liitlase toetamisega, ütles Saks.

"Iisrael ei vaja puhtalt Gazaga toimetulekuks (USA-lt) nii mastaapset toetust nagu Ukraina, et Venemaaga sõda pidada. Aga poliitiline tähelepanu hajub ja see on väga paha Ukraina jaoks," lausus ta.

Iisraeli relvajõud asusid pühapäeval, päev pärast aastakümnete veriseima palestiinlaste rünnaku alla sattumist, tulistama Gaza sektorit, kust ootamatu rünnak lähtus.