ERR Luksemburgis: Ukrainat toetavas väikeriigis toimuvad valimised

Seda kinnitasid ka hommikul kesklinnas valimas käinud inimesed.

"Ma olen täielikult Ukraina poolel. Neil on õigus elada oma riigis," ütles Jean.

"Arvan, et Ukraina toetamine ei peaks tähendama, et Luksemburg peaks rohkem investeerima kaitsele. Need on minu jaoks kaks erinevat asja. Aga me kindlasti peaksime aitama Ukrainat nii palju kui võimalik," leidis Mary.

Samas valimisjaoskonnas hääle andnud peaminister Xavier Bettel purssis kõigepealt veidi eesti keelt. Ning selgitas seejärel ka Ukraina toetamise ajaloolisi põhjuseid.

"Meil oli ajalooliselt suur naaber, kes arvas, et ta teab paremini, mis meile hea on. Venemaa illegaalsed rünnakud ja rahvusvahelise õiguse rikkumine peab saama karistuse. Tavapäraselt on meil Luksemburgis välispoliitikas järjepidevus ja loodan, et see on nii ka järgmistel valimistel," lausus Bettel.

Ent sõda ei olnud kindlasti kampaanias tooni andvaks teemaks. Kuid mis võiks olla probleemiks, mille üle rikkad nutavad? Ajalehe Taggeblatt peatoimetaja Armand Backi sõnul ikkagi see, et elu on nii kallis.

"Meil on suur elamukriis. Minu arvates on see olnud enim debateeritud teema. See on nii olnud juba 20–30 aastat ja asi ei lähe kuidagi paremaks. Hoopis halvemaks ja halvemaks. Paljudel inimestel pole raha siin elamiseks. Seega inimesed Luksemburgist kolivad välismaale ja endiselt töötavad Luksemburgis. See on meie riigile suur probleem ja peamine teema," rääkis Back.

Luksemburgi valimistulemused selguvad pühapäeva hilisõhtul. Betteli jätkamine peaministrina on kahtluse all, kuid viimaste arvamusküsitluste järgi pole see ka päris võimatu.