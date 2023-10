- Hamasi rünnaku alla sattunud muusikafestivali alalt leiti vähemalt 260 surnukeha

Iisraeli päästeteenistus Zaka teatas pühapäeva õhtul, et selle parameedikud viisid palestiinlaste äärmusrühmituse Hamasi võitlejate rünnaku alla sattunud muusikafestivalilt minema umbes 260 surnukeha. Hukkunute seas on ka USA ja teiste riikide kodanikke. USA ametniku sõnul on Hamasi laupäeval alanud rünnak surmavaim rünnak juutide vastu pärast holokausti.