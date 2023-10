Tartu Ülikooli peahoone esise ala esimene uuenduskatse nurjus

Tartu kesklinnas, aadressil Ülikooli 16 asub praegu Tartu Ülikooli õppehoone, mis tuntud ka Von Bocki majana. Hoones asub näiteks ülikooli kultuuriteaduste instituut. Igapäevases kasutuses olevat õppehoonet on Tartu Ülikoolil soov korralikult remontida, ütles ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel.

"Maja on ju päris pikalt olnud ilma tõsisema remondita, tegelikult on siin vaja juba küttesüsteemi vahetust, elektripaigalduse vahetust. Eks iga maja jõuab mingil hetkel sinna järku, kus peab tegema ühe suurema remondi ka, kõpitsemisest ei piisa alati."

Pagel rääkis, et remondi käigus on vaja välja vahetada ka kogu hoone ventilatsioonisüsteem, sest korralik sundventilatsioon praegu majal puudub. Ventilatsioonitöödeks on olemas ka projekt, mille alusel on Tartu linnavalitsuselt ehitusluba küsitud. Remonditöid tuleb hoones teha teisigi, kuid need vajavad Pageli sõnul veel projekteerimist.

"Kaalume praegu seal keldri kasutusele võtmist, keldrit praegu ei kasutata, aga need on sellised plaani järgus praegu, et lähiajal toimuvad selleteemalised arutelud," lisas Pagel.

Kuna maja on muinsuskaitse all ja asub ka muinsuskaitse tsoonis, siis välisfaassaadi remont ei puuduta. Remondikulud kaetakse Tartu Ülikooli eelarvest. Kui palju tööd maksma lähevad või millal täpsemalt remondiga pihta hakatakse, nendele küsimustele saab Pageli sõnul vastata siis, kui kogu remondiplaan täpselt paika loksutatud on.

Selle aasta lõpuks pidi koostöös Tartu linnaga uue välimuse saama ka Ülikooli tänav ja peahoone esine plats.

"Lahendus, mis nüüd tehnilises projektis sai välja töötatud, on selline, kus läbiv autoliiklus ei oleks enam võimalik ülikooli peahoone eest. See tähendab, et kui nüüd tulla pikki Ülikooli tänavat Raekoja platsi poolt, siis sealt poolt enam autoga mööda ülikooli tänavat sõita ei saaks, vaid tuleks minna ülikooli peahoone taha," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Mainitud töödeks läbiviidud hange läks aga osapoolte sõnul nurja ja ehitustöid ülikooli peahoone esisel n-ö väljakul sel aastal ei tehta.

"Kõigepealt esimesed pakkujad loobusid lepingu sõlmimisest ja siis juba need kolmandad-neljandad pakkumised olid liiga kallid, et ei olnud mõistlik enam neid pakkumisi sõlmida," selgitas Tamm.

Näiteks kui linna poolt planeeritud Ülikooli tänava rekonstrueerimistööde maksumuseks oli linn arvestanud ca pool miljonit eurot, siis lõplikud hinnapakkumised töödele olid Tamme sõnul kaks korda suuremad.

"Sellel aastal nüüd jääb tegemata, et oleks ju võimalik järgmist aastat vaadates uuesti proovida. Aga kuna meil järgmine aasta on Tartu Euroopa kultuuripealinn, kuna kesklinnas on siis palju üritusi, siis me kaalusime ja otsustasime, et me ka järgmisel aastal ei taha seda lõiku ehitama hakata, ehk siis esimene selline võimalus, millal see lõik võiks töösse minna, on 2025. aasta."