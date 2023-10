Saksamaa piirkondlikel valimistel võidutsesid konservatiivid

Baierimaal säilitasid seni liidumaa valitsust moodustanud erakonnad enamuse. Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), mis valitses Baierimaad peaaegu katkematult Teise maailmasõja lõpust alates, sai ka seekord esikoha 37 protsendi häältega. Siiski on tegemist erakonna halvima valimistulemusega alates 1950. aastast.

CSU koalitsioonipartnerid Vabad Valijad said teise koha 15,8 protsendiga häältest, kasvatades oma toetust võrreldes 2018. aastal toimunud Baieri parlamendivalimistega enam kui nelja protsendipunkti võrra. See sai teoks Vabade Valijate juhti Hubert Aiwangerit tabanud skandaalile vaatamata, kui teda süüdistati nooruses antisemiitlike lendlehtede levitamises.

Suurimaks tõusjaks osutus aga parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mille toetus kasvas kõikidest erakondadest enim ehk 4,4 protsendi võrra, mis tagas erakonnale kolmanda koha 14,6 protsendiga häältest.

Sotsiaaldemokraadid (SPD), rohelised ja liberaalne Vaba Demokraatlik Partei (FDP) kaotasid hääli. Rohelised kaotasid kolmest erakonnast enim, nende toetus langes enam kui kolme protsendi võrra. SPD aga saavutas ajaloo halvima tulemuse Baierimaal, kogudes ainult 8,4 protsendi valijate toetuse.

FDP aga ei ületanud Baierimaal valimiskünnist ning jäi liidumaa parlamendist välja.

Hessenis saatis konservatiive edu

Kesk-Saksamaal asuvas Hesseni liidumaal kasvatasid toetust peavoolu konservatiivid Kristlik-Demokraatlikust Liidust (CDU) ja parempopulistid AfD-st. Kõik teised suured erakonnad kaotasid toetust.

CDU sai 34,6 protsenti häältest, mis on 7,6 protsendipunkti võrra parem kui eelmistel, 2018. aastal toimunud liidumaa parlamendi valimistel. Tegemist on suure võiduga CDU kohaliku juhi ja Hesseni liidumaa peaministri Boris Rheini jaoks.

AfD kasvatas enda toetust 5,3 protsendipunkti võrra ning jõudis teisele kohale, kogudes 18,4 protsendi valijate toetust.

Tegemist on AfD parima valimistulemusega endise Lääne-Saksamaa liidumaal, mis vihjab, et erakond on hakanud leidma uusi toetajaid ka väljaspool oma tavalist Ida-Saksamaa kantsi.

Sotsiaaldemokraadid, rohelised ja FDP kaotasid toetust ka Hessenis.

SPD ja rohelised mõlemad kaotasid umbes viie protsendi võrra valijate toetust. SPD tulemus (15,1 protsenti) on samuti halvim erakonna ajaloos Hesseni valimistel. Tegemist on eriti valusa tagasilöögiga Saksa kantsler Olaf Scholzi erakonnale, sest ajalooliselt oli Hesseni üks SPD tugevaimatest piirkondadest.

Kaotus on seda valusam, sest SPD esinumber Hessenis oli föderaalvalitsuse siseminister Nancy Faeser, kes nimetas valimistulemust "väga suurt pettumust valmistavaks".

Nüüd spekuleeritakse, et Faeser võib oma töökohast ilma jääda. Kantsler Olaf Scholz võib kaaluda valitsuskabinetis ümberkorraldusi, et parandada oma valitsuse ja erakonna seisu, kirjutab Politico.

Liberaalne FDP napilt pääses Hesseni parlamenti 5,03 protsendi valijate toetusega, kaotades pea kolmandiku oma Hesseni parlamendikohtadest. Saksamaal kehtib viie protsendi valimiskünnis.

Valimistulemus avaldab Saksa föderaalvalitsusele survet

Saksa föderaalvalitsusel tuli viimastel aastatel silmitsi seista mitme probleemiga. Energiakandjate hindade järsk tõus mõjutas negatiivselt Saksa tööstust. Samuti on riiki tabanud kinnisvara kättesaadavuse kriis, mille puhkemises süüdistavad parempopulistid pagulasi.

AfD suutis rahulolematust enda kasuks pöörata. AfD Hesseni parlamendifraktsiooni juht Robert Lambrou nimetas oma erakonna edu "hingetuksvõtvaks".

"Paljud inimesed tunnevad, et on vaja poliitika muutmist. Meil on kõrge inflatsioon, kõrged energiahinnad, kõrged üürihinnad. Meil on absoluutselt kontrollimatu massiimmigratsioon. Palju asju on vaja teha," ütles Lambrou.

Saksa valitsus vaevleb aga sisemistes vaidlustes, eriti suured vastuolud on FDP ja roheliste vahel. Kehv piirkondlike valimiste tulemus võib põhjustada veelgi rohkem vastuolusid, sest erakonnad hakkavad püüdma oma valijate tuumikule meelepärased olla, kirjutab Politico.

"Muidugi meie pole kurdid ja pimedad," ütles SPD peasekretär Kevin Kühnert Saksa tele-eetris pärast esimeste tulemuste selgumist.

"Kõik meie, kes me selles koalitsioonis oleme, peame neid signaale märkama," lisas Kühnert.