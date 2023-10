Vabariiklased otsivad Hamasi rünnaku taustal uut esindajatekoja spiikrit

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et hiljuti alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu ning lõhestunud vabariiklaste partei peab leidma kiiresti uue esindajatekoja spiikri. Olukorra teeb veel praegu keerulisemaks ka see, et esindajatekoja juhiks tahab saada mitu tuntud vabariiklast.