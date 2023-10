Slovakkia autotööstusel läheb tänu tootjate võrgustikule ja tuumaenergiale hästi

Slovakkia on maailmas elanike kohta enim autosid tootev riik ja autotehased on vaid jäämäe tipp – seal toodetakse ka palju autoosi. Sealsed autotootjad hindavad viimase aja mitmeid kriise ajutiseks ja selle kinnituseks on Volkswageni, Kia, Peugeot ja Jaguari tehastele peagi lisanduv Volvo tehas.

"Tootjad otsustavad siia tulla. Üks põhjus on ulatuslik tarneahel – me oleme väga arenenud mitte üksnes autode tootmises, vaid ka komponentide tootmises ja me asume Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas, kus tööjõud on siiski veel suhteliselt odav, aga samas on tööjõud kõrgetasemeline ja siin on piisavalt insenere. Reaalsus on, et tootjad hääletavad oma investeeringutega Slovakkia poolt," selgitas Slovakkia elektrisõidukite liidu direktor Patrik Krizansky.

Võimaluste akna on avanud ka paljude ettevõtete soov tuua tootmine riskide maandamiseks Aasiast tagasi Euroopasse. Hiinaga konkurentsis püsimiseks tuleks Krizansky sõnul aga praegu panustada suures mahus akutehnoloogiasse. 16 protsenti Slovakkias toodetavatest autodest on juba elektrilised.

"Tuleb alustada olulistest toorainetest ja töötlemisvõimekusest, mida on vaja akude tootmiseks," ütles ta.

Slovakkia tööstuse jaoks on praegu üks põhiprobleem madalseis eksportturgudel.

"Saksamaa majanduslangus on meie jaoks probleem ja pikas vaates kujuneb rohepööre ja üleminek elektriautodele meie autotööstuse jaoks proovikiviks. Aga ma arvan, et Slovakkia on selles päris hästi edenenud. Ja õnneks on meil päris hea energiavarustus, kus domineerib tuumaenergia," rääkis Comeniuse ülikooli õppejõud Zsolt Gal.

Suurt majanduskasvu aastate eest Tatra tiigri nime saanud Slovakkial praegu oodata ei ole ja omaette probleem on lõhkilaenamine – avaliku sektori võlg on jõudnud juba 60 protsendi lähedale. Nii ei oota peagi ametisse asuvat valitsust ees kerged valikud.