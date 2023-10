ERR Lätis: uut koalitsiooni saadab endise oligarhi Aivars Lembergsi vari

Endisest Läti põhiseaduskohtu esimehest Gunars Kutrisest sai uue koalitsiooni kandidaat seimi esimehe kohale. Kandidaadiks ta aga jäigi, sest hääletusel ei saanud ta isegi äsja moodustatud valitsusliidu poliitikute toetust. Põhjuseks Läti Raadio populaarses vestlussaates "Ristumispunktis" öeldud seisukohad Aivars Lembergsi kohta.

"Kui mul on inimese kohta hea arvamus, siis see, kas teda milleski süüdistatakse, käib ta kohut või istub vanglas, mind ei mõjuta. Hindan inimest tema tehtud töö järgi. Näiteks, kui vajan nõu majanduse arendamisel, pean kindlasti nõu Läti miljonäridega, ükskõik, kas nad on millegi pärast kohtus süüdi mõistetud. Neilt tuleb küsida, milles nad näevad Läti majanduse arengu probleeme ja kuidas neil on õnnestunud oma äri ajada," rääkis Kutris "Ristumispunktis".

Roheliste ja Talurahva Liit esitas Kutrise läbikukkumise järel järgmise kandidaadi riigi teise ametiposti täitmiseks – Daiga Mierina. Tema osutus valituks, kuid pidi Lembergsi kohta öeldud seisukohti muutma. Arvamused muutuvadki, põhjendas Mierina "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

"Seisukoht on, et kuna elame õigusriigis, võib see inimene ise minna ja kaitsta end Ameerikas, et ta vabastada sanktsioonidest või mitte. Nii peaks olema õige," ütles Mierina, kelle kinnitusel tal praegu mingit kokkupuudet Lembergsiga pole.

"Kinnitan veel kord, et olen end taandanud kõigest, mis võiks Lätile ebameeldivusi põhjustada ja kahjustada riigi mainet välismaal või kus iganes," sõnas ta.

Lätis küsivad paljud, milline võiks olla Aivars Lembergsi tegelik, sisuline mõju Läti poliitikale – mis on tema huvi vanglast pääsemise kõrval – või on see kõik üks tavaline poliitiline ringmäng ja mõne arvates isegi müüt.

Parteiühendus Roheliste ja Talurahva Liit, kes nüüd on üks kolmest koalitsiooni osapoolest, reklaamis vaid aasta eest, enne parlamendivalimisi Aivars Lembergsi kui oma nimekirja peaministrikandidaati. Esimese astme kohus oli ta siis juba korruptsioonikuritegudes süüdi tunnistanud. Hoolimata kõigest rahvas armastab Lembergsi ja tõenäoliselt tõi see peaministrikandidaadi-jutt nimekirjakaaslastele palju hääli.

Nüüd, mil Roheliste ja Talurahva Liidust sai opositsiooni asemel osa koalitsioonist, kinnitasid kõik osapooled, et Lembergsiga ei suhelda ja mingit mõju tal Läti poliitikale enam pole.

"See küsimus pole praegu päevakorras. Oleme koalitsioonis kokku leppinud, milline on selle isiku roll poliitikas, ja sellega piirdume. See puudutab kõiki osapooli," ütles Roheliste ja Talurahva Liitu kuuluv majandusminister Viktors Valainis.

Ajal, mil Lembergsi-nimeline vari endiselt Riia võimukoridoride kohal liigub, sai ta süüdistuse ka teise astme kohtus, tõsi, vanglakaristuse aega vähendati viielt aastalt neljale, kuid kogu vara konfiskeerimine jäi jõusse. Praegu on Aivars Lembergs rahalise kautsjoniga vabaduses. Kuid seegi otsus kaevatakse edasi.

14 aastat on kohtupidamine juba kestnud ja ei lõpe ilmselt enne mu 80. sünnipäeva, on Lembergs öelnud. Kahe kohtuastme hinnangul on Lembergs süüdi rahapesus, altkäemaksu võtmises ja teistes rahanduskuritegudes.

Läti telekolleegidele õpetas endine Ventspilsi linnapea, kuidas on oma rahaasju kõige parem korraldada.

"Olen alati teeninud sularaha. Pensioni ja volikogu liikme tasu saan sularahas. Nii et võin arveldada sularahaga. Loomulikult kaasnevad sellega mõned ebamugavused, kuid pangaarve avamiseks peaksin sõitma Riiga. Lätis ei kasuta ma kunagi krediitkaarte või muud taolist. See annab liigset teavet. Mida vähem kasutate digitaalset keskkonda, seda vähem teie kohta teatakse," kirjeldas Lembergs Läti televisiooni saates "DeFacto".

Teine Lätis oligarhiks peetud mees Ainars Šlesers istub partei Läti Esikohal liidrina parlamendis, kritiseerib kõiki ja lubab hakata seimi laialisaatmiseks allkirju koguma, kui uus koalitsioon eelarvet kokku ei saa. Šlesersi naine Inese Šlesere ja peaminister Evika Silina on aga väga head tuttavad. Silina kinnitab, et nende läbisaamine ei mõjuta kuidagi poliitikat.