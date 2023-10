Teisipäeva öösel võib kohati lörtsi sadada, päev on suurema sajuta

Eelolev ööpäev on suurema sajuta, aga jahe, nädala keskel läheb ilm sajusemaks, tuulisemaks ja soojemaks.

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab kohati hoovihma, sekka ka lörtsi. Mõnel pool on udu. Tuul puhub enne keskööd loodest ja läänest 3 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kraadist +2 kraadini, rannikul kuni +6 kraadini.

Hommik on olulise sajuta. Mõnel pool võib udu püsida. Sisealadel on libeduseoht. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist +2 kraadini, rannikul kuni +6 kraadi.

Ennelõuna on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärastlõuna pilvisem. Kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.

Kolmapäeval jõuab saartele tihe vihmasadu ja levib üle maa ida suunas. Edela- ja lõunatuul tugevneb iilti üle 15, saartel ja rannikul üle 20 meetrini sekundis. Ühtlasi jõuab Eestisse soe õhk. Õhutemperatuur on öösel 1 kraadist 7 kraadini, saartel ja läänerannikul kuni 12 kraadini, päeval tõuseb 10 kraadist 15 kraadini.

Neljapäeval sajab vihma hooti. Edela- ja läänetuul võib minna veel tugevamaks. Öösel on sooja 7 kuni 11, päeval 9 kuni 13 kraadi. Vihmapilvi ja tugevat tuult jagub ka reedeks ja laupäevaks. Õhk püsib võrdlemisi soe.