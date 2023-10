Endine diplomaat: tundub, et brutaalsus on Hamasile eesmärk omaette

Hamasi seekordne rünnak Iisraeli pihta on olnud põhimõtteliselt erinev varasematest – kui varem on Hamas näidanud palestiinlasi ohvrina, siis seekord filmitakse iisraeli pantvangide võtmist ning eesmärk tundub olevat võimalikult palju valu tekitada, ütles "Välisilmas" endine diplomaat Marin Mõttus, kes on olnud ajutine asjur Tel Avivis ja ka suursaadik Iraanis.

Mõttuse hinnangul võib Hamasi rünnaku üks eesmärk olla Iisraeli ja Saudi Araabia diplomaatiliste suhete paranemisele piduri tõmbamine.

"Iisraeli ja Saudi Araabia diplomaatiliste suhete sisseseadmine oleks muutus, mis muudaks Lähis-Ida dünaamikat väga põhimõtteliselt ja positiivses suunas ning selle rünnaku üks eesmärk on kindlasti see, et panna Saudi Araabia olukorda, kus ta enam ei saa edasi minna selle protsessiga, kus panused on kõrged ja mis kindlasti tooks õnnestumise korral kaasa diplomaatilise võidu nii Iisraelile kui ka Ameerika Ühendriikidele. Ning Saudi Araabia loodab saada sealt julgeolekugarantiisid ning on avaldanud ka soovi, et USA aitaks neil rajada tsiviilotstarbelise tuumaprogrammi," rääkis Mõttus.

Mõttuse hinnangul arvestab Hamas sellega, et nende enda vägivaldne rünnak oli lühike, kuid Iisraeli vastuoperatsioon kestab ilmselt suhteliselt kaua, mis tähendab, et see paneb Iisraeli rahvusvahelise kriitika alla.

"Nende lootus on selle peale, et need õudused võib-olla unustatakse selle käigus, kui kõik maailma uudistekanalid näitavad Gazas varisevaid maju," lisas ta.

Mõttuse hinnangul on see, kuidas Hamas rünnakut maailmale näitab, põhimõtteliselt erinev sellest, mida nad on varem teinud.

"Kui seni on ilmselgelt olnud eesmärk näidata palestiinlasi pidevalt ohvrina, Iisraeli jõhkra apartheidi režiimi ohvrina, siis sedakorda me ju näeme pantvangide võtmist, kõige selle filmimist, Iisraeli pantvangide ja tapetute filmimist alandavates olukordades, alasti. /.../ Mulle tundub, et nende eesmärk on tekitada võimalikult palju valu, füüsilist, emotsionaalset, moraalselt alandada, solvata. See on selline eesmärk, mis tekitab kõhedust, sunnib tõmbama paralleele ühe teise käimas oleva sõjaga. On selline tunne, et see brutaalsus on nagu eesmärk omaette," rääkis Mõttus.

Tema hinnangul kestab praegu sõda rohkem kui nädala.