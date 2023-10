Nafta ja gaasi hinnad kerkisid Iisraeli sündmuste taustal veelgi

Investorite mure, et Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi vaheline konflikt võib laieneda teistele Lähis-Ida riikidele, pani energiakandjate hinnad kasvama. Brenti futuuride hinnad tõusid 4,2 protsenti ja USA-s kaubeldava WTI nafta hind tõusis 4,3 protsenti. Viimaseks WTI hinnaks oli 86,38 dollarit barreli kohta.

Lisaks tõusis ka maagaasi hind Euroopa turgudel. Reedese kauplemispäeva lõpuks oli Hollandi TTF gaasihinnaks 38,231 eurot megavatt-tunni eest, kuid esmaspäeva lõpuks tõusis hind 42,985 euroni megavatt-tunni eest. Põhjuseks peetakse investorite muret Iisraeli avamere maagaasi ammutamise projekti seisu alanud sõja valguses.

USA aktsiaturud alustasid päeva langusega, kuid jõudsid kauplemispäeva lõpuks väikesesse plussi. Nii tõusis suurimate USA ettevõtete väärtust hindav S&P 500 börsiindeks 0,6 protsendi võrra. Tõus tulenes peamiselt energiaettevõtete ja kaitsetööstuse ettevõtete aktsiate tõusust, muude ettevõtete aktsiates suurt muutust ei täheldatud. Samas lennundusettevõtete aktsiad langesid, sest Iisraeli sündmuste valguses lõpetasid mitmed lennufirmad Iisraeli lendamise.

"Ülemaailmsed diplomaatilised pingutused seda konflikti piirata on seni toiminud. See toetas turgu altpoolt," ütles analüütik Quincy Krosby Wall Street Journalile.

Krosby seletas, et investorite hirmu aitas maandada see, et Iraan eitas osalust Hamasi rünnaku plaanimises.

"Isegi kui Iisrael ei usu seda üldse, sõltuvad nemad Iraani eitusest. See lihtsustab diplomaatilisi pingutusi ning hoiab konflikti tagasi," seletas Krosby.

Siiski liigutasid investorid Iisraeli sündmuste tõttu raha turvalisteks peetavatesse varaklassidesse. Nii tõusid turgudel võlakirjafondid, samuti tõusis 1,1 protsenti kulla hind.