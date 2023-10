John Kennedy vennapoeg kandideerib sõltumatu kandidaadina USA presidendiks

Kennedy, kes on 1963. aastal tapetud USA presidendi vennapoeg, on kogunud tuntust keskkonnakaitse eest võidelnud juristina. Koroonapandeemia ajal aga hakkas Kennedy levitama vaktsiinivastaseid seisukohti. Viimasel ajal otsis ta toetust USA mõlema erakonnaga rahulolematute valijate seas.

Philadephias toimunud kampaania avaüritusel ründas Kennedy suurettevõtteid, peavoolumeediat ning militaartööstust. Kennedy tõi oma vastastena nimeliselt välja "Suurt Põllumajandust" ja "Suurt Farmaatsiatööstust" ("Big Pharma").

"Mina kuulutan täna oma sõltumatu kandidatuuri. Meie kuulutame välja iseseisvuse kahest suurest erakonnast ning korrumpeeritud huvidest, mis domineerivad neid," ütles Kennedy.

Nii demokraadid kui vabariiklased on mures, et Kennedy võib ära võtta osa toetajaid vastavalt Joe Bidenilt ja Donald Trumpilt.

Kennedy toetus demokraatide eelvalimistel on seni olnud umbes 15 protsenti, samas kui enamus demokraate toetab erakonna presidendikandidaadina Joe Bidenit. Seega ei pakkunud Kennedy suurt ohtu Bidenile uuesti demokraatide kandidaadiks nimetamise teel. Siiski tähendab Kennedy sõltumatu kandidatuur seda, et väike osa demokraatide tuumiktoetajatest võib hääletada üldvalimistel hoopis tema, mitte Bideni poolt.

Samuti on mures Kennedy kandidatuuri pärast vabariiklased. Kui seni suhtusid vabariiklased Kennedy valimiskampaaniasse positiivselt lootuses, et tema kahjustab Bideni toetust demokraatide seas, siis nüüd saavad ka vabariiklastest valijad Kennedyt üldvalimistel valida.

Kennedy toetus on kõrgem vabariiklaste kui demokraatide seas just tänu tema vaktsiinivastastele seisukohtadele. Samuti on paljudele vabariiklastele meelepärane Kennedy soovimatus Ukrainat sõjaliselt toetada.

Üks suuremaid Kennedy väljaütlemisi hõlmavaid skandaale oli juhtum, kui tema väitis, et koroonaviirus on kunstlikult loodud selleks, et "etniliselt sihtida" konkreetseid inimgruppe. Sealjuures väitis Kennedy, et koroonaviirus ei puuduta etnilisi hiinlasi ja aškenazi juute.

Teised sõltumatud kandidaadid võivad veel mõjutada valimistulemust kas Bideni või Trumpi kasuks. Tsentristlik organisatsioon "Ilma Siltideta" ("No Labels") on kaasanud palju jõukaid annetajaid, kes oleksid valmis toetama organisatsiooni seni kinnitamata tsentristlikku kandidaati.

Samuti kandideerib sõltumatuna kandidaadina USA presidendiks akadeemik Cornel West. West on populaarne afroameeriklaste seas ning tema üheks peamiseks kampaaniafookuses on Ukraina abistamise lõpetamine. Samuti nimetas ta Hamasi rünnaku põhjuseks Iisraeli "okupatsiooni". Arvatakse, et West võib kõnetada osa afroameeriklastest Bideni toetajaid.