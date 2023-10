Riho Ühtegi lahkub Kaitseliidu ülema kohalt

"Ma olen täna kõige vanem teenistuses olev kaitseväelane. Ükskord on vaja ka põlvkondade vahetus ära lõpetada. Kui ma olen viimane dinosaurus, siis nüüd oleks aeg ka viimasel dinosaurusel siiski minna ja lasta noorematel meestel asja edasi teha," ütles Ühtegi ERR-ile.

Küsimusele, mida Ühtegi Kaitseliidus muutis, vastas ta, et kõige tähtsamaks peab ta maakaitse loomist. "See lõputöö, maakaitse, tulla tagasi sisuliselt Kaitseliidu juurte juurde ja lõpetada ära see mõttetute lahingugruppide omamine, mis varem oli ja keskenduda justnimelt sellele oma kodukohas sõdimisele ja selle efektile, mis on igal pool maailmas hästi ennast näidanud," lausus Ühtegi.

Järgmisel aastal pühendub Ühtegi enda sõnul kodustele tegemistele.

"Ma arvan, et ma järgmisel aastal teen kõike seda, mis mul nende enam kui 30 aasta jooksul tegemata jäänud. Ma olen pühendanud nii palju aega oma tööle, eriti viimase 10 või 15 aasta jooksul, et mul on kodus asjad pooleli. Ja ma tahaks suuta suuresti oma kodus asjad korda teha, et kui ma juba nii vana olen, et midagi enam teha ei jaksa, siis saangi puhata," sõnas Ühtegi.

Ühtegi oli Kaitseliidu ülema ametis alates 2019. aastast. Ühtegi liitus Kaitseliiduga aga juba enne Eesti iseseisvuse taastamist – aastal 1990. Ta on ka üks Kaitseliidu asutajaliikmetest. 1991. aastal alustas ta seal ka oma ohvitserikarjääri.