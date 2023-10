Hiina suurim kinnisvaraarendaja võib peatada võlgade tagasimaksed välismaalastele

Hiina suurim kinnisvaraarendaja Country Garden võib jätta täitmata oma võlakohustused välismaistele võlausaldajatele. Tegemist on järjekordse tagasilöögiga Hiina kinnisvarasektorile.

Country Gardenil on kokku 200 miljardit dollarit kohustusi, millest 10 miljardit dollarit on välismaiste võlausaldajate ees dollarites võetud võlg.

Ettevõte saatis Hongkongi börsile teate, milles on kirjas, et see ei saa õigeaegselt teha kõiki võla tagasimakseid välismaistele võlausaldajatele.

"Selline maksete tegemata jätmine võib innustada võlausaldajaid nõudma kiiremat võla tagasimaksmist või otsima oma nõetele maksmapanekuks tuge kohtust," kirjutas ettevõte teisipäeval.

Avaldus näitab ilmekalt, kuivõrd kiiresti halvenes Country Gardeni finantsiline seis. Kuni viimase ajani oli ettevõtte olukord suhteliselt hea: Country Garden suutis teha võla tagasimakseid ka pärast seda, kui selle suurima konkurendi Evergrande võimetus võla tagasimakseid teha põhjustas kriisi puhkemist kogu Hiina kinnisvarasektoris.

Järjekordse suure Hiina kinnisvaraarendaja makseraskused toidavad investorite muret Hiina kinnisvarasektori pärast. Ehitustegevuse panus Hinna SKT-sse on 25 protsendi lähedal, kuid viimase kahe aasta jooksul on sektorit tabanud makseraskused ja alustatud arenduste pooleli jätmine.

Country Garden juba jättis augustis rahvusvahelise võla tagasimaksed tegemata, kuid suutis siiski neid teha 30-päevase armuaja jooksul. Nüüd ütleb ettevõte, et võla tagasimakseid ei suudeta teha ka armuaja perioodi jooksul. Septembris aga teatas ettevõte 7 miljardi dollarini ulatuvast aasta esimese poole kahjumist.

Hiina suurima kinnisvaraarendaja probleemid avaldavad survet Hiina valitsusele. Riigi võimud on juba suurendanud riigiabi mahte kinnisvarasektorile, teiste meetmete seas vähendati intressimäärasid.

Samuti kukkus hiljuti läbi Evergrande restruktureerimisplaan. Ettevõte ei suutnud teha rahvusvahelisi võla tagasimakseid juba kaks viimast aastat.

Umbes kuue miljardi dollari väärtuses Evergrande võlakirju ostnud välismaiste investorite grupp kritiseeris arendajat ning väitis, et neid ei hoita toimuvaga kursis. Võlausaldajad ütlesid, et nende veendumuste järgi algab varsti Evergrande likvideerimismenetlus.