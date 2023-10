Poola kaks kõrget sõjaväelast astus tagasi

"Kindral Rajmund Andrzejczak esitas esmaspäeval lahkumisavalduse," ütles relvajõudude staabiülema pressiesindaja kolonel Joanna Klejszmit.

"Nagu igal sõduril, on temalgi õigus astuda tagasi põhjust esitamata," lisas Klejszmit.

Tagasi astus ka relvajõudude operatiivjuhatuse ülem kindral Tomasz Piotrowski.

Poola meedia teatel otsustasid 2018. aastast ametikohal olnud kõrged sõjaväelased lahkuda pikale veninud konflikti tõttu kaitseminister Mariusz Błaszczakiga, kuivõrd olid vastu tema katsetele kaasata sõjavägi laupäeval peetavate tasavägiste parlamendivalimiste kampaaniasse.

Nüüd nõuab opositsioon ka kaitseministri tagasiastumist.

"Ukrainas on sõda, Lähis-Idas on sõda, aga Poola relvajõud lagunevad koost," ütles opositsioonilise erakonna Uus Vasak parlamendifraktsiooni esimees Krzysztof Gawkowski sotsiaalmeediavõrgus X.

"Seaduse ja Õigluse partei tegevus on jätnud meid halvimas võimalikus kriisis kaitseta," lisas Krzysztof Gawkowski.

Parempopulistlik valitsuspartei võidab prognooside põhjal valimised, kuid ei saa parlamendis enamust. Tema tõenäolisim koalitsioonipartner on parempoolne Konföderatsioon, mis tahab, et Poola lõpetaks Ukrainale abi saatmise ja on kritiseerinud Ukraina põgenike õigusi.