Rinkevics mõistis pankade vastuseisu laenukulude piiramisele hukka

Läti president Edgars Rinkevics ütles, et kasutusele tuleb võtta karmid meetmed, et toetada laenuvõtjaid, kellel on Euribori kiire tõusu tõttu raskusi eluasemelaenu intressimaksete tasumisega. Pangad intressimaksete vähendamist ei toeta ja ähvardasid kohtuga, Rinkevics mõistis pankade ähvardused hukka.

Läti võib minna laenuintresside kallale. Parlament võib kiita heaks seaduse, mis sunniks panku langetama hüpoteeklaenude intresse. Pangad ähvardasid pöörduda kohtusse, kui riik peaks sekkuma. Rinkevics mõistis need ähvardused hukka ja ütles, et olukord, millega pangad praegu silmitsi seisavad, on suuresti nende endi süü.

Rinkevics ütles, et 2008.-2010. aasta finantskriisi ajal lahkusid riigist paljud inimesed, kuna neil olid rahalised raskused. Rinkevicsi sõnul olid selles süüdi nii riik kui ka finantssektor.

"Meie inimesed hakkasid siis riigist lahkuma. Ehk praegu pole risk sama. Aga kui üks või kümme perekonda lahkub, ainult rahaliste probleemide pärast, siis see on tõsine probleem. Seetõttu ma ei pea seda finantssektori väljapressimist õigustatuks. Arvan, et parlament peaks tegema vastavad otsused," ütles Rinkevics.

"Mul on raske hinnata, millised oleksid parimad otsused. Lõpuks on rahandusministeeriumis, eelarvekomisjonis erinevad eksperdid, toimuvad erinevad arutelud. Aga igal juhul toetan selles olukorras üsna karmi tegutsemist," lisas Rinkevics.

Läti keskpanga tippjuhi Santa Purgaile sõnul on teatud laenuvõtjate toetamine kindlasti vajalik, kuid see toetus peab olema suunatud konkreetsetele sihtrühmadele. Tema sõnul vajavad mõned inimesed kindlasti abi, kuid küsimus on selles, kuidas pakkuda abi nendele inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad. Keskpanga hinnangul saab seda toetust rahastada pankade kasumist või pankade tulumaksust, vahendas LSM.