Kell 20 "Impulsis" Perling, Mäggi, Palo ja Sukles võimust, ärist, korruptsioonist

Aina enam räägitakse, et kohalike omavalitsuste ametnike pea kohal ripub piltikult öeldes mõõk, mis ähvardab iga väiksema eksimuse korral alla kukkuda. See mõõk on paragrahv korruptsioonivastases seaduses, mille järgi ei tohi ametiisik teha toimingut või vastu võtta otsust, mis on tema või tema lähedaste huvides.

Võimu, äri ja korruptsiooni üle arutavad "Impulsis" Parempoolsete esimees ja endine peaprokurör Lavly Perling, suhtekorraldaja ja endine minister Janek Mäggi, ettevõtja ja endine minister Urve Palo ning Haapsalu linnapea ja ettevõtja Urmas Sukles.

Arutelu lükkab käima lugu heade mõtete linnast Tartust. "Impulss" avastas dokumendid, mis puudutavad legendaarset Ekraani kinomaja, millele ettevõtjad otsivad uut rakendust. Asja lähemalt uurides tekib aga küsimus: kas ettevõtja Kristo Seli, kes muu hulgas kuulub ka Tartu linnavolikogusse, tohtis osaleda hääletusel, mis otsustas maja tuleviku.

