Uuring: enamik sakslasi toetab erakorralisi valimisi

Bildi värske uuring näitas, et võimuliidu poolt hääletaks praegu 37 protsenti valijatest, valimistel oli see toetus 52 protsenti. Küsitlusest selgus, et 57 protsenti sakslastest soovib, et riigis toimuksid erakorralised üldvalimised, vahendas The Times.

Saksamaa valitsuse moodustavad sotsiaaldemokraadid (SPD), rohelised ja liberaalne FDP. Üle 50 protsendi sakslastest leiab, et riik peab muutma oma sisserändepoliitikat.

Saksamaal kasvab parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetus.

Hiljuti Baierimaal ja Hessenis toimunud valimised võitsid peavoolu konservatiivid, kuid Hessenis jõudsid teisele kohale parempopulistid (AfD). Kõik Saksamaa föderaalvalitsusse kuuluvad erakonnad kaotasid toetust.