Soome piirivalve leidis Balticconnectori lekkekoha

Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnector lekkekoht on kindlaks tehtud.

Kahjustatud on ka sidekaabel. Soome peaminister Petteri Orpo ütles, et gaasitoru lekkekoht asub Soome vetes, sidekaabli kahjustatud koht aga tõenäoliselt Eesti majandusvetes. Orpo märkis, et praeguste teadmiste järgi ei saanud leke juhtuda toru tavapärase kasutamise käigus ega rõhumuutuse tõttu. Soome peaminister andis Helsingis ka pressikonverentsi, mida jälgis Kai Vare.